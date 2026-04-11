Nakis reveló por qué le secó la nuca a "Chiqui" Tapia en la Copa América 2024

El descargo de Chiqui Tapia

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En su momento, el propio Tapia también se refirió al episodio para aclarar qué le estaba sucediendo físicamente durante el encuentro en Estados Unidos. “Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Estos días estuve con mucha fiebre y malestar por las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido", explicó.

El video tuvo lugar en el marco del triunfo 2-0 de la Selección argentina ante Canadá, que le dio el pase a la final del certamen.

Ante la repercusión de las imágenes, Tapia optó por responder con humor en sus redes sociales, publicando una foto en tono de broma e irónica junto a Nakis al día siguiente, bajo la frase: “Esto también es la Selección”.