Nakis reveló por qué le secó la nuca a "Chiqui" Tapia en la Copa América 2024
A casi dos años del episodio que se volvió viral durante la Copa América 2024, el presidente de Deportivo Armenio dio su versión sobre el gesto que tuvo con Claudio “Chiqui” Tapia en pleno partido ante Canadá.
A casi dos años de la consagración de la Selección Argentina en la Copa América 2024, el dirigente Luciano Nakis brindó detalles sobre una de las imágenes más virales del torneo durante las semifinales contra Canadá: el momento en que fue grabado secándole la nuca a Claudio “Chiqui” Tapia.
El presidente de Deportivo Armenio, en diálogo con Mundo Ascenso Stream, explicó que en ese entonces el presidente de la AFA estaba atravesando un cuadro de mucha fiebre y malestar general debido a las extremas temperaturas registradas en Estados Unidos durante la competencia.
“Si vos te sentís mal y está tu amigo al lado tuyo y no te ayuda, no digas más que es tu amigo”, indicó.
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Sobre la acción específica que se vio en el registro fílmico, el dirigente afirmó: “Lo volvería a hacer, por un amigo lo volvería a hacer. Estaba congelado”.
El descargo de Chiqui Tapia
En su momento, el propio Tapia también se refirió al episodio para aclarar qué le estaba sucediendo físicamente durante el encuentro en Estados Unidos. “Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Estos días estuve con mucha fiebre y malestar por las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido", explicó.
El video tuvo lugar en el marco del triunfo 2-0 de la Selección argentina ante Canadá, que le dio el pase a la final del certamen.
Ante la repercusión de las imágenes, Tapia optó por responder con humor en sus redes sociales, publicando una foto en tono de broma e irónica junto a Nakis al día siguiente, bajo la frase: “Esto también es la Selección”.