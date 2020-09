El padre de Solange denunciará penalmente al gobierno Nacional y al de Córdoba: "Que caiga quien tenga que caer"

Pablo Musse, padre de Solange, expresó su enojo tras los dichos del presidente Alberto Fernández.

Pablo Musse, a quien no le permitieron ingresar a Córdoba luego de haber viajado más de 36 horas para ver a su hija enferma de cáncer en sus últimos días, habló con Jonatan Viale en A24 donde aseguró, con mucha bronca, que denunciará penalmente al gobierno de Córdoba y al Nacional.

"Voy a hacer una denuncia penal contra todos. Contra el gobierno de Córdoba, el gobierno Nacional. Supongo que la justicia debe ser independiente y ya con esto veremos si realmente es independiente o no. Que caiga la justicia o quien tenga que caer. Lo que hicieron con nosotros fue indignante, nos trataron como basura", señaló el padre de Solange.

Ante los dichos de Alberto Fernández, quien aseguró desconocer la carta que Musse compartió en las redes sociales en donde responsabilizó por lo sucedido al propio presidente y al gobierno provincial, dijo: "Que el presidente de la Nación no esté enterado realmente es lamentable, indignante. Estoy con mucha más bronca que antes".

"No me han llamado ni de casa de gobierno ni de casa de gobierno de Córdoba. Tal vez todavía no tienen mi número de teléfono", ironizó.