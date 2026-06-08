Debatían cómo regular Uber y terminaron a las trompadas en pleno Concejo Deliberante

El enfrentamiento

La situación escaló rápidamente y derivó en empujones, trompadas e insultos entre los presentes. Frente al clima de tensión que se generó en el lugar, las autoridades decidieron dar por terminada la reunión.

Durante la jornada estaba previsto el tratamiento de una serie de propuestas vinculadas al transporte urbano. Entre los proyectos incluidos en el orden del día figuraba la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Plataformas Digitales.

Concejo Deliberante Mar del Plata Frente al clima de tensión que se generó en el lugar, las autoridades decidieron dar por terminada la reunión. (Foto: captura de pantalla)

Qué se debatía

La iniciativa fue impulsada por la Asociación Civil Conductores Unidos y busca establecer un régimen de regulación municipal para la actividad. Además, también se analizaban otras presentaciones realizadas por entidades que representan a conductores de aplicaciones.

Por otra parte, asociaciones de taxis y remises habían presentado sus propias propuestas para regular el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales. A ellas se sumaba una iniciativa impulsada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis Regional Mar del Plata.

El temario contemplaba además modificaciones a las ordenanzas vigentes que regulan los servicios de transporte en el distrito y la creación de un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas.

La discusión por la llegada y regulación de las aplicaciones de transporte mantiene desde hace años un escenario de conflicto en Mar del Plata. Mientras los conductores de plataformas reclaman una normativa que les permita desarrollar su actividad de manera formal, los taxistas sostienen que existe una competencia desigual y exigen que quienes prestan el servicio de traslado de pasajeros cumplan con las mismas condiciones que rigen para el sistema tradicional.

La reunión finalizó en medio de incidentes y deberá convocarse a un nuevo encuentro para continuar con el tratamiento de los proyectos.