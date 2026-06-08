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Debatían cómo regular Uber y terminaron a las trompadas en pleno Concejo Deliberante

Taxistas y choferes de aplicaciones se enfrentaron durante un debate por la regulación del transporte. El debate fue suspendido.

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Taxistas y choferes de Uber debatían sobre la regulación de la actividad y se agarraron a las piñas. (Foto: A24).

Taxistas y choferes de Uber debatían sobre la regulación de la actividad y se agarraron a las piñas. (Foto: A24).

Taxistas y choferes de aplicaciones protagonizaron una violenta pelea dentro del Concejo Deliberante de Mar del Plata durante una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana en la que se analizaban distintos proyectos vinculados a la regulación de las plataformas de transporte en el partido de General Pueyrredón.

Leé también Brutal pelea entre taxistas y choferes de apps en Aeroparque: el video del enfrentamiento que se hizo viral
Imágenes de la pelea entre taxistas y conductores de aplicaciones, en Aeroparque.

El enfrentamiento quedó registrado por las cámaras de seguridad del recinto y se produjo mientras concejales y representantes de distintos sectores del transporte seguían el debate sobre iniciativas relacionadas con Uber, Cabify y otras aplicaciones similares.

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El enfrentamiento

La situación escaló rápidamente y derivó en empujones, trompadas e insultos entre los presentes. Frente al clima de tensión que se generó en el lugar, las autoridades decidieron dar por terminada la reunión.

Durante la jornada estaba previsto el tratamiento de una serie de propuestas vinculadas al transporte urbano. Entre los proyectos incluidos en el orden del día figuraba la creación de un Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Plataformas Digitales.

Concejo Deliberante Mar del Plata
Frente al clima de tensión que se generó en el lugar, las autoridades decidieron dar por terminada la reunión. (Foto: captura de pantalla)

Frente al clima de tensión que se generó en el lugar, las autoridades decidieron dar por terminada la reunión. (Foto: captura de pantalla)

Qué se debatía

La iniciativa fue impulsada por la Asociación Civil Conductores Unidos y busca establecer un régimen de regulación municipal para la actividad. Además, también se analizaban otras presentaciones realizadas por entidades que representan a conductores de aplicaciones.

Por otra parte, asociaciones de taxis y remises habían presentado sus propias propuestas para regular el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales. A ellas se sumaba una iniciativa impulsada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis Regional Mar del Plata.

El temario contemplaba además modificaciones a las ordenanzas vigentes que regulan los servicios de transporte en el distrito y la creación de un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas.

La discusión por la llegada y regulación de las aplicaciones de transporte mantiene desde hace años un escenario de conflicto en Mar del Plata. Mientras los conductores de plataformas reclaman una normativa que les permita desarrollar su actividad de manera formal, los taxistas sostienen que existe una competencia desigual y exigen que quienes prestan el servicio de traslado de pasajeros cumplan con las mismas condiciones que rigen para el sistema tradicional.

La reunión finalizó en medio de incidentes y deberá convocarse a un nuevo encuentro para continuar con el tratamiento de los proyectos.

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