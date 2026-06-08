Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba mientras Caputo se reunía con un ex presidente

Las fuerzas de seguridad también establecieron un cordón preventivo en las calles Hipólito Yrigoyen y Balcarce, donde se restringió la circulación mientras avanzaban las tareas de control. En paralelo, se realizaron inspecciones de vehículos estacionados en la zona con personal especializado.

Las inspecciones concluyeron cerca de las 16.50, cuando los especialistas finalizaron la revisión integral del edificio.

Finalmente, el operativo arrojó resultado negativo y las autoridades descartaron la existencia de explosivos dentro del Ministerio de Economía.

La reunión de Luis Caputo e Iván Duque

Al momento de la alerta, Caputo mantenía una reunión con Iván Duque. Durante el operativo, tanto el ministro como la delegación colombiana fueron evacuados del edificio como medida preventiva.

A pesar del despliegue, no hubo confirmación oficial sobre una evacuación en la Casa Rosada, aunque se registró una importante presencia policial en sus inmediaciones.

Iván Duque y Luis Caputo

Mientras se desarrollaba el procedimiento, Caputo compartió una publicación en su cuenta de la red social X junto al exmandatario colombiano.

"Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato y las próximas elecciones en su país", escribió al difundir una imagen del encuentro.