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OPERATIVO DE SEGURIDAD

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba mientras Caputo se reunía con un ex presidente

El edificio fue desalojado tras una amenaza recibida durante la tarde. El operativo incluyó a fuerzas federales, brigadas antibombas y perros detectores. La inspección finalizó con resultado negativo.

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El edificio fue desalojado tras una amenaza recibida durante la tarde. (Foto: archivo)

El edificio fue desalojado tras una amenaza recibida durante la tarde. (Foto: archivo)

El Ministerio de Economía fue evacuado este lunes luego de recibir una amenaza de bomba que activó un amplio operativo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo. La alerta fue reportada alrededor de las 15 y obligó al desalojo preventivo del edificio ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 250, donde se encontraba el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, junto a una delegación encabezada por el ex presidente de Colombia, Iván Duque.

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La evacuación se realizó mediante alarmas específicas y alcanzó a distintos sectores del Palacio de Hacienda. Como consecuencia, cientos de trabajadores debieron abandonar sus puestos y permanecer en las inmediaciones mientras se desarrollaban las tareas de verificación.

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El operativo

Del procedimiento participaron efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina (PFA), la Dirección Federal de Investigaciones (DFI) y el Escuadrón Antibombas. Además, se desplegaron perros detectores y equipos de rayos X para inspeccionar las instalaciones y descartar la presencia de elementos explosivos.

Según relataron trabajadores que se encontraban en el lugar, los efectivos recorrieron los distintos pisos para informar sobre la situación y coordinar el desalojo de manera escalonada.

Las fuerzas de seguridad también establecieron un cordón preventivo en las calles Hipólito Yrigoyen y Balcarce, donde se restringió la circulación mientras avanzaban las tareas de control. En paralelo, se realizaron inspecciones de vehículos estacionados en la zona con personal especializado.

Las inspecciones concluyeron cerca de las 16.50, cuando los especialistas finalizaron la revisión integral del edificio.

Finalmente, el operativo arrojó resultado negativo y las autoridades descartaron la existencia de explosivos dentro del Ministerio de Economía.

La reunión de Luis Caputo e Iván Duque

Al momento de la alerta, Caputo mantenía una reunión con Iván Duque. Durante el operativo, tanto el ministro como la delegación colombiana fueron evacuados del edificio como medida preventiva.

A pesar del despliegue, no hubo confirmación oficial sobre una evacuación en la Casa Rosada, aunque se registró una importante presencia policial en sus inmediaciones.

Iván Duque y Luis Caputo

Mientras se desarrollaba el procedimiento, Caputo compartió una publicación en su cuenta de la red social X junto al exmandatario colombiano.

"Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato y las próximas elecciones en su país", escribió al difundir una imagen del encuentro.

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