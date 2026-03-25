Las cinco carreras de la UBA que alcanzaron el top 50 en el ranking mundial QS 2026

Además, la universidad mantiene otras 12 disciplinas dentro del top 100, como Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria, todas en el puesto 51°.

En esta edición, 16 universidades argentinas sumaron 134 apariciones en el ranking, con una mejora general del 12%. De ese total, la UBA concentra 45 presencias, lo que representa un tercio del total nacional.

A nivel regional, Argentina queda por detrás de Brasil, Chile, México y Colombia en cantidad de carreras rankeadas.

El informe también destaca el desempeño en el área de Artes y Humanidades, donde el país mantiene una presencia sólida.

Otras universidades argentinas destacadas

La Universidad Nacional de La Plata se ubica como la segunda institución con más apariciones, con 25 carreras rankeadas y un crecimiento del 36%. Su mejor desempeño se da en Estudios del Desarrollo.

Por su parte, la Universidad Nacional de Córdoba suma 18 presencias y mejora en áreas como Ciencias Sociales y Humanidades.

Entre las universidades privadas, se destacan la Universidad de Palermo en Diseño (puesto 74), la Universidad Católica Argentina en Teología (rango 51-100) y la Universidad Torcuato Di Tella en Política y Estudios Internacionales (puesto 100).

uba.avif

Un escenario global cada vez más competitivo

Desde QS señalaron que el ranking refleja una competencia internacional creciente, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología y la salud.

Según explicó el vicepresidente senior de QS, Ben Sowter, los cambios en la presencia de países no necesariamente implican un retroceso, sino el avance de otras instituciones a nivel global.

El ranking se basa en indicadores como la reputación académica, la opinión de empleadores, la producción científica y el impacto de las investigaciones, con distintas ponderaciones según cada disciplina.