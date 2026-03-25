Las cinco carreras de la UBA que alcanzaron el top 50 en el ranking mundial QS 2026

La Universidad de Buenos Aires volvió a posicionarse entre las instituciones más destacadas del mundo en el QS World University Rankings by Subject, al ubicar cinco de sus carreras dentro del top 50 global y 12 entre las 100 mejores.
La universidad volvió a destacarse a nivel global y lidera el desempeño argentino, en medio del conflicto por el financiamiento educativo.
La UBA se destaca con cinco carreras dentro del top 50 en el ranking QS 2026
La Universidad de Buenos Aires volvió a posicionarse entre las instituciones más destacadas del mundo en el QS World University Rankings by Subject, al ubicar cinco de sus carreras dentro del top 50 global y 12 entre las 100 mejores.
En total, Argentina mantiene 18 disciplinas en el top 100, la misma cifra que en 2025, en un ranking que evalúa más de 21.000 programas académicos de 1.900 universidades en 100 países.
La UBA logró posicionar cinco disciplinas dentro de las 50 mejores a nivel global:
Entre ellas, Lenguas Modernas se consolida como la carrera mejor ubicada de toda la Argentina.
Además, la universidad mantiene otras 12 disciplinas dentro del top 100, como Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria, todas en el puesto 51°.
En esta edición, 16 universidades argentinas sumaron 134 apariciones en el ranking, con una mejora general del 12%. De ese total, la UBA concentra 45 presencias, lo que representa un tercio del total nacional.
A nivel regional, Argentina queda por detrás de Brasil, Chile, México y Colombia en cantidad de carreras rankeadas.
El informe también destaca el desempeño en el área de Artes y Humanidades, donde el país mantiene una presencia sólida.
La Universidad Nacional de La Plata se ubica como la segunda institución con más apariciones, con 25 carreras rankeadas y un crecimiento del 36%. Su mejor desempeño se da en Estudios del Desarrollo.
Por su parte, la Universidad Nacional de Córdoba suma 18 presencias y mejora en áreas como Ciencias Sociales y Humanidades.
Entre las universidades privadas, se destacan la Universidad de Palermo en Diseño (puesto 74), la Universidad Católica Argentina en Teología (rango 51-100) y la Universidad Torcuato Di Tella en Política y Estudios Internacionales (puesto 100).
Desde QS señalaron que el ranking refleja una competencia internacional creciente, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología y la salud.
Según explicó el vicepresidente senior de QS, Ben Sowter, los cambios en la presencia de países no necesariamente implican un retroceso, sino el avance de otras instituciones a nivel global.
El ranking se basa en indicadores como la reputación académica, la opinión de empleadores, la producción científica y el impacto de las investigaciones, con distintas ponderaciones según cada disciplina.