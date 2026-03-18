Avances en la causa por el brutal asesinato del profesor de la UBA: dos detenidos
El acusado fue localizado en Loma Hermosa, donde se escondía en la casa de un conocido, y cayó junto a un presunto cómplice. La víctima, David Walter Aguirre, fue hallada atada y murió por asfixia tras un encuentro que habría concretado la noche del hecho.
La Policía de la Ciudad detuvo en el partido bonaerense de Tres de Febrero al principal sospechoso por el asesinato del profesor universitario David Walter Aguirre, ocurrido a comienzos de marzo en el barrio porteño de Caballito. En el mismo procedimiento también fue arrestado un presunto cómplice.
El cuerpo de Aguirre, de 55 años, fue hallado el 4 de marzo por un empleado en la oficina donde residía. La víctima estaba atada con precintos y tenía un trapo en la boca. Los investigadores creen que esa misma noche había concretado un encuentro con el acusado.
El informe forense concluyó que el hombre murió por asfixia. Tenía una prenda introducida en la boca y presentaba signos de compresión en el cuello.
Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la División Investigaciones Comunales 6, quienes allanaron una vivienda en Loma Hermosa, donde el principal sospechoso se ocultaba en la casa de un conocido.
Las pericias
La pesquisa se orientó hacia un hombre que había sido registrado por cámaras de seguridad al ingresar al departamento de la víctima, ubicado en Hidalgo al 300, y retirarse horas antes del hallazgo del cadáver.
A partir del análisis de esas imágenes y otras tareas periciales, los investigadores lograron identificar su paradero y avanzar con el operativo que terminó con las dos detenciones.
El principal imputado también era investigado por un he
cho de características similares, en el que habría engañado a otro hombre para ingresar a su vivienda en Caballito con fines de robo.
La causa
La causa está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, quien tomará declaración indagatoria a los detenidos en las próximas horas.
Quién era el profesor asesinado
Aguirre se desempeñaba como docente de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Universidad de Buenos Aires, donde trabajaba desde 2011 en la Facultad de Ciencias Económicas.