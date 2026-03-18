Avances en la causa por el brutal asesinato del profesor de la UBA: dos detenidos

Las pericias

La pesquisa se orientó hacia un hombre que había sido registrado por cámaras de seguridad al ingresar al departamento de la víctima, ubicado en Hidalgo al 300, y retirarse horas antes del hallazgo del cadáver.

A partir del análisis de esas imágenes y otras tareas periciales, los investigadores lograron identificar su paradero y avanzar con el operativo que terminó con las dos detenciones.

El principal imputado también era investigado por un he

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cho de características similares, en el que habría engañado a otro hombre para ingresar a su vivienda en Caballito con fines de robo.

La causa

La causa está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, quien tomará declaración indagatoria a los detenidos en las próximas horas.

Quién era el profesor asesinado

Aguirre se desempeñaba como docente de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Universidad de Buenos Aires, donde trabajaba desde 2011 en la Facultad de Ciencias Económicas.