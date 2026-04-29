Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis y dio detalles privados: "Hubo..."

Y ahí el invitado reconoció: “Me encanta que me lo preguntes. Cada vez que me lo preguntan, me gusta cada vez más, te lo juro. Pero ¿sabes por qué? Porque después se van a terminar dando cuenta de que eso no es verdad. Yo no necesito a nadie para entrar en un repechaje".

Cuando Tato le preguntó si era verdad los rumores con Daniela Celis, el íntimo amigo de Ian Lucas aseguró con una sonrisa: "¿De que esté con Daniela? Sí, es verdad. Primicia para ustedes, acá arrancó todo”.

“El otro día Dani me dijo que no, que todavía nada, que no se habían dado ni un beso, que todavía no había pasado nada, que sí, capaz que estaban empezando a verse de otra manera, pero tenemos la confirmación oficial”, le marcó Algorta.

Nick Sícaro explicó entonces el por qué la prudencia a la hora de referirse en público al vínculo con la ex de Thiago Medina: "¿Sabés qué pasa? Pasa que yo obviamente a ella la cuido un montón, por su situación familiar. La respeto mucho y le doy su espacio. Y bueno, de a poco ella se va sintiendo bien, se va sintiendo cómoda, entonces de a poco vamos demostrando”.

“¿Hubo chape ya con Daniela?”, indagó el último ganador de Gran Hermano, y el joven cantante y Youtuber confirmó eso pero prefirió no dar más detalles cuando le preguntaron si ya hubo sexo con Pestañela. "Ahí yo no respondo más”, sentenció resguardando la privacidad de los dos.

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El duro descargo de Thiago Medina contra Daniela Celis por su acercamiento a Nick Sícaro

Apenas comenzaron a circular imágenes de Daniela Celis muy cerca de Nick Sícaro, reciente ex participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Thiago Medina hizo un duro descargo donde reflejó a corazón abierto lo que siente por su ex y madre de sus hijas.

"Yo hice todo lo que pude hacer de mi parte. La apoyé en todo, todo, yo la apoyé en todo. Ella estaba ahí jugando a la enamorada y yo le estaba cocinando, ¿se entiende?", afirmó el joven visiblemente afectado.

Y remarcó decepcionado: "Yo la amo con toda mi vida a ella. Obviamente en un momento le pregunté si estaban y me dijo que no, pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera, por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella".

"Si ella quiere hacer las cosas que las haga tranquilas sin pensar en mí", agregó picante. "Que las haga tranquila, sin pensarlo", reiteró con cierta desazón.

Y dejó en claro lo que siente por Daniela Celis: "Me preguntan acá si siento todavía algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo".