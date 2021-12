Sin embargo, Grinman remarcó que "el trabajador se puede sentir injuriado laboralmente y la industria del juicio laboral funciona a la perfección y siempre pierde el empleador".

Consideró que "hay una zona gris y cuando la hay debe intervenir el Estado para proteger al empleado pero también al empleador".

supermercado.jpg

En el caso bonaerense, desde este martes se exige el pase sanitario para los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de “riesgo epidemiológico” y realizar trámites en forma presencial, como estrategia para seguir incentivando la vacunación y aumentar la prevención ante el incremento de casos de coronavirus en todo el país.

En cambio, a nivel nacional, el pase sanitario empezará a regir el 1 de enero para adolescentes y adultos con el esquema de vacunación completa para el caso de “locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre”.

¿Qué dicen desde la Cámara de Comercio sobre el pase sanitario?

pase sanitario.png

Desde la Cámara de Comercio resaltaron que si bien el empleador está obligado a pagar el salario a los trabajadores que no estén vacunados el Gobierno debe reglamentar la medida dado que resulta “injusta” para el sector y que no está contemplada en la ley de Contrato de Trabajo.

Grinman aseguró que el tema se planteó en reuniones de la entidad y que si bien son respetuosos de las libertades individuales consideran que el acto de no vacunarse es poner en riesgo la salud de los argentinos.

"Creemos que el gobierno debería actuar a través del Ministerio de Trabajo para darle al empleador la seguridad suficiente" y apuntó que "es el Estado el que debe controlar esto y no los empleadores para evitar conflictos".

El problema que surge, en base a esto, es que "todo aquel que no haya sido inoculado con dos dosis no tiene pase sanitario y no podrá hacer uso del transporte público. Esto deja una gran laguna en lo estrictamente laboral, ya que aquel trabajador que no cuenta con pase sanitario y no pueda prestar tareas de manera remota, igualmente tiene el derecho a cobrar su remuneración en forma integral”, explicaron.