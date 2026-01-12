En vivo Radio La Red
¡LOCURA!

Pelea callejera en Punta del Este: una argentina amenazó con un bate de béisbol a otro conductor

Una discusión de tránsito en una de las zonas más concurridas de la ciudad uruguaya terminó en una escena de tensión y amenazas, cuando una conductora argentina descendió de su vehículo y enfrentó a otro automovilista.

una argentina amenazó a un conductor con un bate en plena calle de Punta del Este. (Foto: captura video A24)

La escena ocurrió a plena luz del día y en una de las zonas más transitadas de Punta del Este. Una discusión de tránsito que comenzó con bocinazos terminó en amenazas, insultos y un bate de béisbol en alto, mientras decenas de autos quedaban detenidos y los teléfonos celulares registraban lo que estaba ocurriendo.

El episodio, que se viralizó en cuestión de horas, tuvo como protagonista a una turista argentina, que descendió de su camioneta en medio de un embotellamiento y enfrentó a otro conductor con violencia verbal y gestual.

Una discusión que escaló en segundos

Todo ocurrió en la intersección de Los Muergos y Calle 20, un punto neurálgico del tránsito esteño, especialmente congestionado durante la temporada alta. Según se observa en el video, la mujer se encontraba al volante de una camioneta SUV gris con matrícula argentina, cuando comenzó a recibir bocinazos insistentes por parte del vehículo que circulaba detrás.

Lo que suele ser una escena habitual en jornadas de tráfico intenso rápidamente se transformó en un intercambio de gritos e insultos. En medio de la fila de autos detenidos, la conductora frenó por completo, abrió la puerta y descendió del vehículo para increpar al otro automovilista.

Desde ese momento, la tensión fue en aumento. Los insultos subieron de tono, mientras otros conductores observaban con incredulidad cómo el tránsito quedaba totalmente bloqueado por la discusión.

El bate de béisbol y la amenaza

Lejos de calmarse, la mujer volvió sobre sus pasos, regresó a la camioneta y sacó del interior un bate de béisbol. Con el objeto en la mano, avanzó nuevamente hacia el otro auto, levantándolo de forma amenazante.

A mí no me vas a decir boluda”, se la escucha gritar en las imágenes, completamente fuera de control. El conductor del vehículo enfrentado decidió entonces comenzar a grabar la secuencia, mientras desde el interior de otros autos se oían gritos pidiendo que la situación se terminara.

En medio del cruce verbal, la mujer realizó una especie de “bailecito” burlón frente al vehículo, mientras continuaba insultando al conductor. “Mirá cómo tiemblo”, ironizó. Luego, redobló las agresiones verbales.

Desde uno de los vehículos detenidos, un hombre intervino a los gritos: “Todo Punta del Este parado por culpa de la señora”, se oye decir con evidente indignación.

Tránsito colapsado y testigos atónitos

La discusión generó un caos vehicular total en la zona. Decenas de autos quedaron detenidos durante varios minutos, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. Algunos peatones también se detuvieron a observar la escena, sorprendidos por el nivel de violencia en un lugar habitualmente asociado al descanso y al turismo.

Según relataron testigos, el episodio ocurrió durante una tarde complicada, marcada además por fuertes vientos y cortes de energía eléctrica en distintos puntos del departamento de Maldonado, lo que ya había generado complicaciones en la circulación.

La suma de factores convirtió a la pelea en una escena aún más tensa, con bocinazos constantes, gritos cruzados y una sensación generalizada de descontrol.

El final del episodio

Tras varios minutos de discusión, y ante la presión de otros conductores, la mujer finalmente regresó a su camioneta, se desplazó unos metros y estacionó en un parking cercano. El otro vehículo retomó la marcha y el tránsito comenzó a normalizarse lentamente.

Las multas que sumaron polémica

Horas después de la viralización del video, el episodio sumó un nuevo capítulo. Según información difundida por algunos medios, la camioneta involucrada acumula una elevada cantidad de infracciones de tránsito tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con esos datos, el vehículo tendría más de 50 multas, con cifras millonarias en concepto de sanciones impagas, lo que volvió a colocar a la protagonista en el centro de la polémica y amplificó el impacto del caso en redes sociales.

