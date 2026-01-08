"Están prendiendo fuego": el video del escrache viral a turistas que armaron una fogata en la Patagonia
Un joven grabó el momento en que increpó a una pareja de turistas extranjeros que había encendido una fogata en un sector donde el fuego está prohibido.
Un joven escrachó a dos turistas que habían armado una fogata en la zona de acampe libre de Laguna Torre, en el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares, cerca de El Chaltén, Santa Cruz.
En medio de una alerta máxima por incendios forestales en la Patagonia, un gesto de irresponsabilidad generó un fuerte repudio en las redes sociales, luego de que se divulgara el video de una pareja de turistas extranjeros que había encendido una fogata, una acción que está prohibida, en la zona de acampe libre de Laguna Torre, en el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares, cerca de El Chaltén, Santa Cruz.
Martín Ezequiel Morales, un joven oriundo de El Calafate que recorría el sendero hacia Laguna Torre, advirtió la situación. “Me acabo de dar toda la vuelta porque vi una nube de humo y salía de ahí. Estos hijos de puta están prendiendo fuego”, se lo escuchó decir en la filmación en la que quedó registrada la escena.
En la grabación, que rápidamente se viralizó, Morales increpa a la pareja y les exige que apaguen la fogata y se retiren del lugar. “En ningún lado se puede hacer fuego. Hay mucho incendio”, remarcó, mientras señalaba la vegetación que rodea el sector de acampe.
Más tarde, el joven explicó cómo detectó la situación. “Hice una caminata y después de armar la carpa empecé a ver una nube, pensé que era algo natural, pero seguía ahí… y me di cuenta de que era fuego”, relató en diálogo con FM Dimensión. Al acercarse, confirmó la gravedad de lo que ocurría. “Me encuentro con una pareja de extranjeros haciendo una fogata debajo de toda la vegetación, adentro del bosque”, agregó.
Según contó, les pidió que apagaran el fuego y abandonaran el lugar, ya que se trata de un área donde está expresamente prohibido encender llamas. “Les dije que se vayan a un camping habilitado. Yo estaba solo, no pude retenerlos, pero logré que apagaran el fuego”, explicó.
Una vez que los turistas se retiraron, Morales regresó al sitio para asegurarse de que no quedaran brasas encendidas. “Cuando se fueron, bajé y terminé de apagar el fuego con mis propios medios, con un poco de agua, y con la ayuda de otro turista que llegó”, detalló.
Luego dio aviso a las autoridades del Parque Nacional. “Bajé a Parques, hablé con un guardaparque y salimos a buscar a estas personas. Ya eran cerca de las nueve de la noche”, indicó. Más tarde, también realizó la denuncia correspondiente ante Gendarmería.
La advertencia del Ministerio de Seguridad: "El que prende fuego, paga”
En las ultimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera “en todo el territorio nacional y, en particular, en la provincia de Chubut, para combatir los incendios forestales”. En ese marco, desde la cartera se advirtió que los responsables de los focos “provocados por negligencia o por acciones criminales deliberadas” serán identificados y juzgados.
“Prender fuego no es un error: es un delito grave. En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental", se detalló en un comunicado, en el que también se añadió: "No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables. El que prende fuego, paga”.
Por último, se recordó que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado”.