"Están prendiendo fuego": el video del escrache viral a turistas que armaron una fogata en la Patagonia

Según contó, les pidió que apagaran el fuego y abandonaran el lugar, ya que se trata de un área donde está expresamente prohibido encender llamas. “Les dije que se vayan a un camping habilitado. Yo estaba solo, no pude retenerlos, pero logré que apagaran el fuego”, explicó.

Una vez que los turistas se retiraron, Morales regresó al sitio para asegurarse de que no quedaran brasas encendidas. “Cuando se fueron, bajé y terminé de apagar el fuego con mis propios medios, con un poco de agua, y con la ayuda de otro turista que llegó”, detalló.

Luego dio aviso a las autoridades del Parque Nacional. “Bajé a Parques, hablé con un guardaparque y salimos a buscar a estas personas. Ya eran cerca de las nueve de la noche”, indicó. Más tarde, también realizó la denuncia correspondiente ante Gendarmería.

La advertencia del Ministerio de Seguridad: "El que prende fuego, paga”

incendios

En las ultimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera “en todo el territorio nacional y, en particular, en la provincia de Chubut, para combatir los incendios forestales”. En ese marco, desde la cartera se advirtió que los responsables de los focos “provocados por negligencia o por acciones criminales deliberadas” serán identificados y juzgados.

“Prender fuego no es un error: es un delito grave. En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental", se detalló en un comunicado, en el que también se añadió: "No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables. El que prende fuego, paga”.

Por último, se recordó que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado”.