Tiroteo en un cenote de Tulum: así murió un argentino en plena fiesta electrónica de México

En el mismo episodio resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y oriundo de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal del área de conciliación y arbitraje y residente en la Ciudad de México. Ambos fueron trasladados a centros de salud y permanecen bajo observación médica.

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona y continúan investigando las circunstancias del ataque, aunque hasta el momento no se informaron detenciones.

image El cenote Vésica es un espacio natural ampliamente promocionado en el circuito turístico internacional.

Otra balacera horas antes en un festival cercano

La violencia ya había golpeado a Tulum horas antes. Durante la madrugada del viernes, el Festival Tehmplo fue escenario de otro ataque armado: alrededor de las 5 de la mañana, al menos seis disparos causaron la muerte de una persona y generaron escenas de pánico entre los presentes.

La sucesión de hechos transformó una jornada que prometía exclusividad y entretenimiento en un escenario de caos, corridas y evacuaciones improvisadas, una postal que comienza a repetirse en el llamado “Noveno Municipio”.

La reiteración de ataques en fiestas privadas y espacios turísticos de alto perfil vuelve a poner en jaque la imagen de Tulum como destino seguro. Aunque las autoridades locales y estatales buscan preservar su atractivo internacional, la presencia del crimen organizado y la escalada de violencia generan creciente preocupación.

Según analistas locales, estos episodios se producen en un contexto de mayor presión del gobierno federal, que en las últimas semanas intensificó operativos y detenciones en distintos puntos del país.

Tras confirmarse la identidad de la víctima, el Consulado argentino en México fue notificado para iniciar los trámites correspondientes, tanto para la repatriación del cuerpo como para la asistencia a los familiares de Minucci.