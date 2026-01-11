Tiroteo en un cenote de Tulum: así murió un argentino en plena fiesta electrónica de México
La víctima fue baleada en un cenote mientras se desarrollaba un evento de música electrónica. Es el segundo ataque armado en menos de 48 horas en la zona.
Tiroteo en un cenote de Tulum: un argentino murió en plena fiesta electrónica de México
Un nuevo episodio de violencia sacudió a Tulum, México, y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe. Jonathan Emmanuel Minucci, un argentino de 37 años, murió tras ser baleado durante un festival de música electrónica que se realizaba en el cenote Vésica, un espacio natural ampliamente promocionado en el circuito turístico internacional.
El hecho ocurrió en medio de un evento que reunía a cientos de personas y se convirtió en el segundo ataque armado registrado en menos de 48 horas en la región, ambos vinculados a celebraciones de alto perfil.
Disparos en plena fiesta y un ataque planificado
De acuerdo con información de medios locales y agencias internacionales, Minucci recibió múltiples impactos de bala en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax. A pesar de haber sido asistido de urgencia, las heridas resultaron letales.
Testigos relataron que el ataque se produjo de manera repentina y desató el pánico entre los asistentes. Al menos ocho disparos, efectuados con un arma calibre 9 milímetros, interrumpieron la música y provocaron una huida masiva. Los agresores, según las primeras reconstrucciones, llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de tres personas antes de escapar.
En el mismo episodio resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y oriundo de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal del área de conciliación y arbitraje y residente en la Ciudad de México. Ambos fueron trasladados a centros de salud y permanecen bajo observación médica.
Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona y continúan investigando las circunstancias del ataque, aunque hasta el momento no se informaron detenciones.
Otra balacera horas antes en un festival cercano
La violencia ya había golpeado a Tulum horas antes. Durante la madrugada del viernes, el Festival Tehmplo fue escenario de otro ataque armado: alrededor de las 5 de la mañana, al menos seis disparos causaron la muerte de una persona y generaron escenas de pánico entre los presentes.
La sucesión de hechos transformó una jornada que prometía exclusividad y entretenimiento en un escenario de caos, corridas y evacuaciones improvisadas, una postal que comienza a repetirse en el llamado “Noveno Municipio”.
La reiteración de ataques en fiestas privadas y espacios turísticos de alto perfil vuelve a poner en jaque la imagen de Tulum como destino seguro. Aunque las autoridades locales y estatales buscan preservar su atractivo internacional, la presencia del crimen organizado y la escalada de violencia generan creciente preocupación.
Según analistas locales, estos episodios se producen en un contexto de mayor presión del gobierno federal, que en las últimas semanas intensificó operativos y detenciones en distintos puntos del país.
Tras confirmarse la identidad de la víctima, el Consulado argentino en México fue notificado para iniciar los trámites correspondientes, tanto para la repatriación del cuerpo como para la asistencia a los familiares de Minucci.