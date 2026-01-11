Alivio en la Patagonia: la lluvia llegó a Chubut y da respiro tras una semana de incendios devastadores

“Gracias a Dios está lloviendo en todos los incendios de Chubut”, afirmó Orlando Báez, jefe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Río Negro, que trabaja de manera conjunta con brigadas chubutenses desde la base de Las Golondrinas. En la misma línea, Nelson Leal remarcó que el agua “ayuda a bajar la temperatura y permite a los brigadistas acercarse mejor al perímetro”.

La lluvia alcanzó con intensidad a El Hoyo, Epuyén, sectores al este de la Ruta Nacional 40 y también zonas del Parque Nacional Los Alerces, donde otro incendio ya afectó más de 400 hectáreas en un área de muy difícil acceso. También se registraron precipitaciones en la cordillera norte, desde El Bolsón hasta Bariloche, en una temporada que amenaza con ser histórica por la cantidad de focos ígneos.

incendios-chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que la región atraviesa “la peor sequía desde 1965” y explicó que por ese motivo Chubut, Río Negro y otras provincias declararon la emergencia ígnea. Además, destacó el trabajo coordinado entre jurisdicciones y el refuerzo de medios aéreos, incluido el Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica.

Torres también reclamó penas más duras para quienes provocan incendios intencionales. “Esto es un ecocidio, implica un daño económico enorme y no puede tratarse como una contravención”, afirmó, y pidió un castigo ejemplar para los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos.

Por último, el mandatario descartó versiones sobre especulación inmobiliaria detrás de los incendios y aclaró que algunos focos, como el del Parque Nacional Los Alerces, se originaron por causas naturales. “Es Patrimonio de la Humanidad, es un disparate decir que se va a vender”, aseguró.