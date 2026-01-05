La tajante reacción de Wanda Nara luego de que aseguraran que tuvo su peor temporada en Punta del Este

Y cerró: "Darme la posibilidad de decirle no a muchos trabajos me genera un poco de culpa. Pero trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa todo el día sin maquillaje, sin corridas y sin horarios. Al menos estos 10 días. Gracias. Desde mi camarín muy feliz por extender de más años mi contrato con Telefe".

Qué dijo Daniela Christiansson sobre su vínculo con Wanda Nara

En una conversación relajada, Daniela Christiansson decidió hablar por primera vez sobre el vínculo que mantiene con Wanda Nara, la ex de Maxi López y madre de sus hijos. Su respuesta fue clara, sin rodeos, y dejó en evidencia cómo es la relación entre ambas en la actualidad.

La declaración se produjo durante una entrevista para Por el mundo (Telefe), cuando Marley visitó la residencia de la pareja en Suiza y compartió con ellos un recorrido íntimo por su hogar. Es importante señalar que la nota se grabó antes de que Maxi López y Daniela Christiansson recibieran a su segundo hijo, en un clima tranquilo y alejado de la exposición mediática.

En ese marco, Marley no dudó en preguntar directamente a Daniela cómo era su relación con la mediática. La modelo, sin esquivar la cuestión, contestó con firmeza: “No la conozco, nos vimos en fiestas de los chicos pero siempre tengo distancia”.

Maxi López también intervino en la charla y lo hizo con humor e ironía, generando risas inmediatas: “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque sino la tenemos acá”. Luego, el exfutbolista bajó el tono y agregó: “Nos hemos cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero lo justo y necesario”.

Finalmente, Marley resaltó la buena convivencia que hoy lograron establecer Wanda Nara, Maxi López y Daniela Christiansson. Subrayó que, más allá de los conflictos del pasado, supieron encontrar un punto de equilibrio basado en el respeto mutuo y el bienestar de los hijos. La entrevista —realizada antes de la llegada del nuevo bebé— mostró un costado íntimo y relajado de la pareja, aunque la frase irónica de Maxi volvió a poner a Wanda en el centro de la escena.