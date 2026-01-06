Estafó a 200 turistas argentinos en Chile y usó una curiosa cita religiosa para disculparse
Unos 200 turistas argentinos que planificaron su descanso de vacaciones en Chile sufrieron un duro engaño. Alquilaron un lugar en Reñaca, para “desconectarse”, pero cuando llegaron, se encontraron con una desagradable sorpresa.
"Perdón a todos, pero era necesario". Esa es la asombrosa explicación con que se encontraron unos 200 turistas argentinos, estafados con el alquiler de los lugares en el que pensaban ir de vacaciones a Reñaca, uno de los principales destinos turísticos en Chile. Cuando llegaron a los inmuebles alquilados, se encontraron con todos los inconvenientes posibles para poder ingresar. Desde direcciones inexistentes a toparse con propietarios que jamás habían puesto sus casas en alquiler para el verano.
Fueron a la página online por la cual realizaron sus reservas y lo que encontraron terminó de confirmar que habían sido víctimas de una dura estafa. El sitio ya no era accesible y, en su lugar, había un salmo religioso en el que el autor de la estafa pedía, a su manera, perdón. Pero imposible contactarlo para que devolviera el dinero.
Muchos tenían una "reserva" para el complejo del hotel "Holiday Reñaca", pero al llegar, se dieron cuenta de que no existía. Habían sido engañados al momento de pactar por internet el alquiler. Como si fuera un episodio plagado de cinismo, en el sitio a donde buscaban respuestas - y recuperar su dinero - se toparon con un salmo religioso que decía:
"Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí; contra ti, contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos, yo lo hice".
Y además, escribió algo que indignó a la mayoría: "No será grato para mí este fin de año (la estafa la consumó a fines del 2025) sabiendo lo que hice, será amargo”. Pero ni una sola palabra sobre cómo contactarlo y, menos todavía, cómo recuperar el dinero por parte de los turistas argentinos estafados.
De la felicidad de las vacaciones a la peor pesadilla
Las reservas se concentraron a través de un portal que promocionaba un resort o centro para descanso con todas las facilidades para el turista. Un edificio con todos los servicios y cerca de la playa. Para asegurar los precios, entre la variación del peso, el peso chileno y el dólar, muchos pagaron con meses de anticipación. Millones de pesos - entre 1.500 0 2.500 dólares - para congelar las tarifas. Solo quedaba esperar que llegara el momento de iniciar las vacaciones.
Sin embargo, para 200 argentinos, por lo menos, todo derivó en una frustración absoluta. Algunos lo vieron venir, pero ante el esfuerzo - como si fuera el campeonato mundial - eligieron creer. Entonces, la desilución fue peor. Porque viajaron hasta Chile solo para comprobar su peor pesadilla: los habían estafado.
Algunos dieron una primera explicación de cómo comenzaron a sospechar: pese a haber cerrado el alquiler con mucha anticipación, llegó la fecha de viajar y nunca recibieron las habituales indicaciones de como ingresar al complejo (llaves, códigos u otros dispositivos). Pero como ya dijimos, ante el gasto realizado y la imposibilidad de tener un contacto con quien habría de revelarse como el estafador, tomaron la opción de viajar. Entonces chocaron con la estafa consumada.
Otros lograron contactar a quien era el dueño de ese sitio. Su nombre, Egon Pfaff, una persona que también vivió una situación incómoda. Tuvo que esforzarse para demostrar y convencer a los estafados que no había sido el autor del engaño en miles de dólares. En realidad, la página fue hackeada y un tercero fue el que consumó la estafa.
Otros comprendieron que todo fue un engaño cuando no pudieron acceder al departamento o vivienda que - supuestamente - habían alquilado por las vacaciones. Pero el dinero ya lo habían depositado y jamás pudieron encontrar a nadie para que se hiciera responsable.
Un salmo religioso, una justificación indignante
De los dólares o pesos jamás pudieron saber nada. Mucho menos, un resarcimiento. En cambio, al entrar a la página web de la estafa, hallaron un curioso e indignante mensaje: Un salmo religioso a modo de "explicación".
Se trata del salmo 51, 1-13 que dice: Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti sólo he pecado”.
En realidad, la estafa fue contra 200 argentinos que depositaron sus ahorros contra la promesa de un alquiler seguro y cómodo en Reñaca, una de las zonas más solicitadas durante el verano en Chile. Por ahora, las autoridades trasandinas no lograron hallar a ningún sospechoso. Tampoco saben si la estafa, se consumó desde Chile, la Argentina u otro país.