TERRIBLE

Así fue el dramático rescate de la familia de Martín Demichelis en Punta del Este: el video

La familia de Martín Demichelis vivió un dramático rescate en Punta del Este, Uruguay. Todos los detalles.

8 ene 2026, 17:46
familia demichelis

El último día del año pasado, la familia de Martín Demichelis vivió un momento de extrema tensión en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio, Punta del Este. El episodio fue relatado en detalle en A la tarde (América TV), donde mostraron las imágenes que registraron la secuencia.

"Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua", relató Karina Mazzocco al abrir el programa, mientras mostraban el video del rescate.

Leé también

El tenso primer encuentro entre los hijos de Evangelina Anderson y la novia de Demichelis: "Fue engorroso"

el tenso primer encuentro entre los hijos de evangelina anderson y la novia de demichelis: fue engorroso

La conductora explicó cómo se dio la intervención de los guardavidas: "En esa playa está prohibido bañarse, no había ningún salvavidas, pero, afortunadamente, los guardavidas, que, siendo 31 de diciembre a la tarde -se ve que ya estaban en su horario de franco- se fueron a surfear. Estaban en la playa al lado, a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis".

Mazzocco remarcó además las condiciones del día: "Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, hacía un calor de morirse, quisieron darse un baño y resulta que luego no podían salir".

Oliver Quiroz aportó más precisiones sobre el lugar: "Esto fue en la playa Laguna Escondida en José Ignacio". Mientras se mostraban las imágenes, el cronista detalló: "Vemos a su sobrina Camila, vemos a Bastian, lo vemos a Martín y obviamente que después aparece Abrojito, que es la nena más chiquita. Ella se asusta viendo a su hermano que sale de una manera cansada, agotado, asustado".

Luis Bremer, por su parte, sintetizó la gravedad del episodio: "Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue".

Por último, Quiroz agregó un dato que abre el debate sobre la seguridad en la zona: "Lo que me dicen es que una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando".

Qué dijo la novia de Martín Demichelis tras las escandalosas imágenes de la discusión en Punta del Este

Las fotos de Martín Demichelis en plena discusión con su novia Micaela en Punta del Este generaron revuelo y rápidamente se convirtieron en tema de debate en A la tarde (América TV). Allí, el equipo del programa decidió comunicarse directamente con la joven para conocer su versión de lo ocurrido.

El encargado de establecer contacto fue el cronista Oliver Quiroz, quien dialogó con Micaela a través de mensajes. La respuesta de ella fue clara: "Te aclaro que nunca hubo violencia ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo. El tema es privado y queda entre nosotros. Por eso nos fuimos a hablar al auto".

Ante esas palabras, Karina Mazzocco intervino de inmediato y sintetizó la situación con una frase breve: "Ahí está, discusión de pareja".

Más tarde, Quiroz compartió otro mensaje que Micaela le había enviado previamente, donde buscó bajar el tono del escándalo: "Hola, Oliver, gracias por consultar, están exagerando. Estamos super bien".

Sin embargo, no todos en el estudio quedaron convencidos. Nadia Epstein puso en duda la explicación de la joven y lanzó: "¿Vamos a creer en lo que se dice o en lo que vemos? Porque ella puede decir que está muy bien, pero en las imágenes no se ve eso".

Por último, fue Mazzocco quien cerró el intercambio con una sentencia que buscó ponerle fin al debate: "Es así: acá no ha pasado nada".

Embed

     

 

