Benjamín Vicuña arrasa en Netflix con la mejor película inspirada en un caso real

Según la sinopsis oficial de Netflix: "En el Chile de los años 80, un grupo de presos políticos planea una peligrosa fuga de la cárcel durante una estricta dictadura militar. Basada en hechos reales".

Lejos de los enfoques tradicionales del cine político latinoamericano, la película priorizó el suspenso, la acción contenida y el desarrollo humano de los protagonistas. Esa elección permitió que la historia trascendiera fronteras y conectara con públicos que no necesariamente estaban familiarizados con el contexto chileno de fines de los años 80.

Benjamín Vicuña arrasa en Netflix con esta película

Benjamín Vicuña interpretó a Leon Vargas, uno de los líderes del plan de escape. Su actuación se construyó desde la contención, el gesto mínimo y la mirada cargada de determinación. El actor evitó el exceso dramático y apostó por un personaje atravesado por la responsabilidad colectiva, el silencio y la presión constante de no fallar.

Ese registro fue clave para que la historia funcionara. En un relato coral, Vicuña sostuvo el eje emocional sin opacar al resto del elenco. Su composición acompañó el tono general de la película: sobrio, tenso y profundamente humano.

El resto del reparto completó un entramado sólido. Roberto Farías, Victor Montero, Francisca Gavilán, Amparo Noguera, Mateo Iribarren, Willy Semler y Diego Ruiz aportaron matices y capas a una historia que necesitaba credibilidad absoluta para no quebrarse. Cada personaje cumplió una función narrativa precisa, sin desvíos ni subtramas innecesarias.

La historia real que inspiró "Pacto de fuga"

La película reconstruyó un hecho ocurrido la noche del 29 de enero de 1990, en Santiago de Chile. Faltaban pocos meses para el inicio formal del proceso democrático y el país todavía estaba atravesado por las secuelas de la dictadura militar. En ese contexto, un grupo de presos políticos ejecutó una de las fugas más impactantes de la historia penal chilena.

Durante 18 meses, 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez excavaron un túnel de 80 metros de longitud desde el interior de la Cárcel Pública de Santiago. Lo hicieron con herramientas rudimentarias: cucharas, tenedores y un solo destornillador. El dato más increíble fue la logística silenciosa que permitió ocultar cerca de 55 toneladas de tierra dentro del penal sin levantar sospechas.

Ni los presos comunes alojados en celdas cercanas ni los gendarmes que realizaban controles diarios detectaron el plan. La operación culminó con la fuga de 49 reclusos, que alcanzaron la libertad en una maniobra que todavía hoy se estudia por su precisión y audacia.

El elenco de "Pacto de fuga" con Benjamín Vicuña