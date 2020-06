Plasma: el ministerio de Salud ratificó que es un "tratamiento experimental" y aclaró que la donación no será obligatoria

"El plasma puede impedir que el paciente ingrese a etapas más graves de la enfermedad", dijo el coordinador de la Dirección de Medicina Transfusional. (Foto: Archivo)

Plasma. En los últimos días esta palabra corrió por la sociedad argentina y los medios de comunicación como la esperanza para derrotar al coronavirus. Sin embargo, este lunes el ministerio de Salud de la Nación aprovechó el reporte matutino diario para reforzar tres ideas sobre el tratamiento: primero, que se encuentra en una etapa experimental, de ensayo, y que no está probada su efectividad; segundo, que no reviste efectividad en pacientes graves con falla multiorgánica; tercero, que la donación es muy importante pero no es obligatoria.

Daniel Fontana, coordinador de la Dirección de Medicina Transfusional, fue el encargado de explicar los alcances del tratamiento con plasma contra el coronavirus en nuestro país.

"Hay un ensayo clínico, experimental, para evaluar la efectividad del plasma y la seguridad del mismo. Este ensayo que está en curso contó con la participación de múltiples e importantes instituciones y más de 50 profesionales", comentó.

Fontana aclaró que "la mayoría de los ensayos hace foco en si el plasma es efectivo en los inicios de la infección, antes de que el paciente desarrolle una enfermedad pulmonar grave. La hipótesis es que el plasma puede ser beneficioso, no curar pero sí impedir que la enfermedad ingrese a etapas más graves y que el paciente ingrese a respiración mecánica".

Así, el ministerio desestimó "el uso compasivo del plasma", es decir, usarlo con cualquier paciente. "En pacientes críticos que ya han tenido enfermedad multiorgánica y lesión multiorgánica está comprobado que el plasma no es para nada efectivo", explicó.

El programa de "acceso extendido" a todas las provincias "no permitirá medir efectividad porque los pacientes reciben otras medicaciones y es muy difícil evaluar si el resultado favorable se debió al plasma".

Ensayos con plasma de convaleciente en el mundo

"En el mundo no hay ninguna comunicación que haya demostrado efectividad del uso plasma en pacientes recuperados. Más aún, se demostró en 20 mil transfusiones en Estados Unidos que es seguro, pero no se puedo demostrar efectividad por la múltiple terapia".

Un "reto" a los profesionales para que midan sus palabras

"A los profesionales y especialistas de la hemoterapia: hay que informar sobre bases científicas cuando uno se enfrenta a los medios de comunicación, sobre evidencia, protocolos y estudios. La ciencia es objetiva, no subjetiva, no es posible comentar que por unas pocas transfusiones con resultados favorables confundan a la sociedad para que crea que puede ser usada con cualquier paciente".

Llamado a los futuros donantes

"Es un acto solidario y voluntario, no debe haber ningún tipo de coerción u obligatoriedad en esto. Son individuos cuya libertad y eligen donar su plasma. Es un acto solidario".