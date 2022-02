Polémica en Tucumán: un grupo de policías obligó a un joven a ponerse la remera en un parque y se hizo viral

“¿Me está escuchando o no? A la gente le parece mal, hay niños. Todos están reclamando”, continuó el policía en su descargo delante de los testigos que estaban allí. Y agregó: “Cuando yo veo a una persona que está sin remera, vengo y le digo que se la ponga"

“Mi compañero acaba de decirle y usted no hace caso. Esto es muy fácil: si no le gusta, váyase para otro lado. Hay gente que está reclamando acá y hay criaturas”, siguió.

Polémica en Tucumán: "Si no hace caso, yo pido un móvil y lo llevo”

“Yo le digo algo: si no le gusta, se va. Y si no hace caso, yo pido un móvil y lo llevo”, insistió el policía al joven que finalmente se colocó la remera. El mismo efectivo, luego, siguió con el interrogatorio: “¿De dónde es usted?”.

Qué turbio Tucumán”, dijo uno de los jóvenes que captó el momento con su teléfono celular.

“Tengo unas ganas de salir yo a hacer quilombo”, expresó al presenciar lo que estaba viendo. “No puedo creer que haya cuatro policías para hacerle poner la remera a uno. Después no saben por qué chorean como chorean”, concluyó.

El joven amenazado por policías en Tucumán: "Si no me ponía la remera, me llevaban"

"Lo tomé como una amenaza: que si no me ponía la remera, me llevaban", sostuvo Abel Ramírez luego de que se viralizara su historia. "Cuando vi el video me dio impotencia y bronca", reconoció el hombre de 34 años en diálogo con el matutino LG Play.

"Le pregunté cuál era la ley que me impedía (tener el torso desnudo). Yo no sabía cuál era el delito que estaba cometiendo", afirmó el muchacho que aseguró visitar frecuentemente ese espacio para hacer gimnasia.

"Termine accediendo porque tenía miedo y no sabía como zafar", finalizó Ramírez.