El dramático video de la maniobra en reversa de un colectivo que terminó en tragedia

Las cámaras registraron los segundos previos a la tragedia. La víctima bajó de la vereda y, ubicada entre los dos colectivos, miró primero hacia uno de los sentidos de circulación. Luego giró la cabeza para observar hacia el lado contrario.

Fue precisamente durante ese movimiento cuando el chofer puso marcha atrás y comenzó a desplazar el colectivo. Rojas no logró advertir la maniobra y fue embestida. La mujer cayó sobre el asfalto y sufrió heridas de extrema gravedad.

La desesperada reacción de los testigos tras el atropello

Las imágenes también muestran la reacción de las personas que estaban en la parada. En un primer momento, quienes hacían fila para subir al colectivo no advirtieron lo que había ocurrido. Un hombre que caminaba por la zona y observó el accidente de frente fue uno de los primeros en reaccionar: corrió hacia el colectivo mientras hacía señas desesperadas para que el conductor frenara.

Al comprender lo que estaba pasando, otros testigos comenzaron a golpear la carrocería, mientras algunos pasajeros subieron a la unidad para alertar al chofer. El conductor finalmente detuvo la marcha y avanzó nuevamente. Sin embargo, la mujer ya había sido atropellada.

Según se observa en la secuencia registrada por las cámaras, el colectivero bajó por la puerta trasera y, cuando vio a la víctima tendida sobre el asfalto, se tomó la cabeza con las manos. Tras un llamado al 911, una ambulancia del SAME llegó hasta el lugar. Los profesionales médicos asistieron a la víctima, pero constataron que había muerto en el lugar.

Qué pasó con el chofer del colectivo que atropelló a Norma Rojas

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Borgnia, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 4 de Moreno. Como una de las primeras medidas, la Justicia ordenó realizarle un test de alcoholemia al conductor, de 38 años, cuyo resultado fue negativo, según informó Primer Plano Online.

Además, se solicitaron análisis de sangre para determinar si había consumido alguna otra sustancia que pudiera haber afectado su capacidad para conducir. El chofer quedó imputado por homicidio culposo, aunque por el momento no se dispusieron medidas restrictivas de su libertad.

El colectivo involucrado en el accidente, en tanto, fue secuestrado y será sometido a peritajes para establecer su estado mecánico y aportar información que permita reconstruir con precisión la maniobra que terminó con la muerte de Norma Beatriz Rojas.