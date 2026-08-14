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La contundente reacción de Rodrigo De Paul sobre el distanciamiento de los padres de Tini Stoessel

En medio de los rumores de tensión familiar y a pocos meses de su esperado casamiento, Rodrigo De Paul compartió románticas postales junto a la cantante.

14 ago 2026, 10:08
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La contundente reacción de Rodrigo De Paul sobre el distanciamiento de los padres de Tini Stoessel

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan uno de los momentos más importantes de su relación. Luego de confirmar sus planes de casamiento, comenzó a circular con fuerza que la fecha elegida sería el próximo 19 de diciembre. Sin embargo, en las últimas horas surgieron versiones que aseguran que los padres de la cantante podrían no estar invitados debido a una supuesta tensión familiar.

En medio de esos rumores, Rodrigo De Paul decidió mostrarse junto a Tini y compartir una serie de imágenes de las vacaciones que disfrutaron después del Mundial. El futbolista eligió no acompañar el posteo con ninguna frase, un detalle que llamó especialmente la atención por el delicado contexto que rodea a su futura esposa.

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Las postales hablan por sí solas: Tini y De Paul aparecen juntos, cómplices y muy enamorados, disfrutando de unos días de tranquilidad después de meses intensos para ambos, marcados por el Mundial y los compromisos profesionales de la artista.

Durante su descanso, la pareja recorrió distintos destinos de Europa, tanto en avión como por tierra. Uno de ellos fue París, ciudad en la que surgieron rumores de que Tini habría aprovechado el viaje para avanzar con la elección de su vestido de novia.

Entre las imágenes hubo una que despertó especial atención. De Paul mostró una habitación completamente ambientada con globos rojos en forma de corazón, velas y pétalos de flores, una romántica sorpresa que la propia Tini ya había dejado ver días atrás en sus redes sociales.

Así, mientras crecen las versiones sobre posibles conflictos familiares de cara al casamiento, De Paul eligió exponer el costado más íntimo y romántico de su relación con Tini. Sin necesidad de dar explicaciones, el futbolista dejó en claro con sus imágenes que la pareja disfruta de un gran presente y se mantiene unida mientras avanza con los preparativos para uno de los días más importantes de sus vidas.

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Cuándo se casan Tini y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para dar uno de los pasos más importantes de su relación. Según trascendió en las últimas semanas, la pareja tendría previsto casarse el próximo 19 de diciembre de 2026, aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente la fecha.

Los rumores sobre la boda crecieron después de sus últimas vacaciones juntos por Europa. Incluso, durante su paso por París, surgieron versiones que indicaban que la cantante habría aprovechado el viaje para avanzar con la elección de su vestido de novia.

Mientras crece la expectativa por el casamiento, Tini y De Paul continúan mostrándose muy enamorados en las redes sociales. El futbolista compartió recientemente varias postales románticas junto a la artista, dejando en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja a pocos meses del esperado “sí, quiero”.

     

 

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