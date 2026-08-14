La contundente reacción de Rodrigo De Paul sobre el distanciamiento de los padres de Tini Stoessel

Entre las imágenes hubo una que despertó especial atención. De Paul mostró una habitación completamente ambientada con globos rojos en forma de corazón, velas y pétalos de flores, una romántica sorpresa que la propia Tini ya había dejado ver días atrás en sus redes sociales.

Así, mientras crecen las versiones sobre posibles conflictos familiares de cara al casamiento, De Paul eligió exponer el costado más íntimo y romántico de su relación con Tini. Sin necesidad de dar explicaciones, el futbolista dejó en claro con sus imágenes que la pareja disfruta de un gran presente y se mantiene unida mientras avanza con los preparativos para uno de los días más importantes de sus vidas.

View this post on Instagram

Cuándo se casan Tini y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para dar uno de los pasos más importantes de su relación. Según trascendió en las últimas semanas, la pareja tendría previsto casarse el próximo 19 de diciembre de 2026, aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente la fecha.

Los rumores sobre la boda crecieron después de sus últimas vacaciones juntos por Europa. Incluso, durante su paso por París, surgieron versiones que indicaban que la cantante habría aprovechado el viaje para avanzar con la elección de su vestido de novia.

Mientras crece la expectativa por el casamiento, Tini y De Paul continúan mostrándose muy enamorados en las redes sociales. El futbolista compartió recientemente varias postales románticas junto a la artista, dejando en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja a pocos meses del esperado “sí, quiero”.