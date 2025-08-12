En vivo Radio La Red
Prendieron fuego una camioneta en plena calle y el nombre del dueño sorprendió a todos

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad. Las autoridades trabajan para dar con el responsable y esclarecer el motivo de la agresión.

Prendieron fuego una camioneta de más de 100 millones de dólares y el nombre del titular sorprendió a todos.

Prendieron fuego una camioneta de más de 100 millones de dólares y el nombre del titular sorprendió a todos.

En la madrugada del sábado, un llamado al 911 alertó sobre un incendio vehicular en la intersección de Maipú y San Martín, en General Roca, Río Negro. El aviso indicaba que una camioneta Ford F-150 Raptor azul estaba envuelta en llamas y cuando descubrieron a su propietario llamó la atención.

EN VIVO, por A24: se incendian un auto y una camioneta en Villa del Parque

Minutos después del llamado urgente, la Policía confirmó el hecho y convocó a una dotación de bomberos, a cargo del oficial inspector Laciar, que trabajó para sofocar el fuego. Entre las primeras averiguaciones, los investigadores determinaron que el vehículo pertenece legalmente al futbolista Marcos Rojo, ex Boca, Estudiantes y actual jugador de Racing.

No se sabe por qué la camioneta se encontraba en esa localidad rionegrina, pero todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Un vecino de 69 años, que vive frente al lugar, entregó a la policía las grabaciones de sus cámaras. En el video se ve a un hombre con campera verde, gorro negro y pantalón oscuro, cargando un bidón.

Las imágenes muestran cómo el sujeto rocía un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo, lo enciende y luego huye corriendo. La secuencia confirmó que se trató de un incendio intencional.

A las 5:28, el gabinete de investigaciones fue notificado y se dispuso una consigna policial para preservar la escena hasta la llegada de peritos especializados.

La denuncia y la pérdida total

La denuncia penal fue presentada por R.E.A., de 50 años, domiciliada en General Roca. Según testigos, el propietario había estacionado la camioneta para ingresar a un local nocturno cercano y fue advertido minutos después de que su vehículo ardía.

Marcos Rojo.

Marcos Rojo.

A pesar del uso de matafuegos y la rápida intervención de bomberos, las llamas destruyeron por completo la camioneta, valuada en más de 100 mil dólares, dejando únicamente el chasis.

Casos similares en otros puntos del país

El mes pasado, en el barrio porteño de Villa del Parque, dos vehículos fueron incendiados de forma intencional en la calle Cuenca, entre Arregui y Génova. Testigos aseguraron que un joven arrojó un objeto inflamable dentro de una camioneta Fiat Doblo, lo que provocó un incendio que se extendió a un Volkswagen Tiguan estacionado adelante.

Así quedó la camioneta tras el incendio (Fuente: ANRoca)

Así quedó la camioneta tras el incendio (Fuente: ANRoca)

Bomberos de la estación Devoto trabajaron durante una hora para sofocar las llamas, utilizando espuma AFFF, un producto especial para fuegos provocados por líquidos acelerantes o combustibles.

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso huyendo de la escena segundos después de iniciar el fuego. Para algunos vecinos, el ataque pudo haber sido “mandado” y no un hecho aislado.

