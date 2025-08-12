Prendieron fuego una camioneta en plena calle y el nombre del dueño sorprendió a todos

Las imágenes muestran cómo el sujeto rocía un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo, lo enciende y luego huye corriendo. La secuencia confirmó que se trató de un incendio intencional.

A las 5:28, el gabinete de investigaciones fue notificado y se dispuso una consigna policial para preservar la escena hasta la llegada de peritos especializados.

La denuncia y la pérdida total

La denuncia penal fue presentada por R.E.A., de 50 años, domiciliada en General Roca. Según testigos, el propietario había estacionado la camioneta para ingresar a un local nocturno cercano y fue advertido minutos después de que su vehículo ardía.

Marcos Rojo.

A pesar del uso de matafuegos y la rápida intervención de bomberos, las llamas destruyeron por completo la camioneta, valuada en más de 100 mil dólares, dejando únicamente el chasis.

Casos similares en otros puntos del país

El mes pasado, en el barrio porteño de Villa del Parque, dos vehículos fueron incendiados de forma intencional en la calle Cuenca, entre Arregui y Génova. Testigos aseguraron que un joven arrojó un objeto inflamable dentro de una camioneta Fiat Doblo, lo que provocó un incendio que se extendió a un Volkswagen Tiguan estacionado adelante.

Así quedó la camioneta tras el incendio (Fuente: ANRoca)

Bomberos de la estación Devoto trabajaron durante una hora para sofocar las llamas, utilizando espuma AFFF, un producto especial para fuegos provocados por líquidos acelerantes o combustibles.

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso huyendo de la escena segundos después de iniciar el fuego. Para algunos vecinos, el ataque pudo haber sido “mandado” y no un hecho aislado.