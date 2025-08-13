En vivo Radio La Red
JuliánSerrano
Polémica

La fuerte respuesta de la novia de Julián Serrano tras ser advertida sobre las infidelidades y violencia del actor

La reacción de la novia brasilera de Julián Serrano ante las preocupantes advertencias sobre su accionar. Mirala.

Julián Serrano volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por los dichos de su novia brasileña, quien decidió enfrentar los comentarios y advertencias que recibe en redes sociales sobre el actor y cantante.

En los últimos días, la joven fue blanco de mensajes que le recordaban el historial amoroso de Serrano y su fama de mujeriego. Sin embargo, lejos de mostrarse ingenua, respondió con contundencia:

“¿Una de Brasil porque en Argentina sabe que está cancelado, no? Bueno, yo tengo amigas argentinas que me advirtieron. Ustedes si piensan que soy una brazuca toda despistada, pobrecita, pero no. Yo sé, yo sé lo que se dice de este hombre”. dijo.

Pero la declaración no terminó ahí. Con una mezcla de ironía y fe, aseguró que confía en que podrá cambiarlo: “Yo lo voy a cambiar. Ahora sí, esta vez va a ser diferente”.

Por su parte, Serrano no esquivó el tema y, con cierta complicidad, sostuvo: “Ella va a cambiarme”.

El ex “Aliados” y “Soy Luna” tiene un largo historial de romances mediáticos y rupturas comentadas, lo que lo llevó a estar bajo la lupa del público. Incluso, algunas exparejas lo señalaron por infidelidades y actitudes cuestionables, algo que él negó en diversas oportunidades.

La pareja, lejos de esconderse, apuesta a mostrarse unida y optimista frente a las críticas. “Hay que tener fe en la vida, hay que confiar porque si no… bueno, yo estoy confiando. La confianza… qué confianza… Que no diga nada, gente. Que no digan nada”, concluyó Serrano, entre risas.

