La fuerte respuesta de la novia de Julián Serrano tras ser advertida sobre las infidelidades y violencia del actor

Por su parte, Serrano no esquivó el tema y, con cierta complicidad, sostuvo: “Ella va a cambiarme”.

El ex “Aliados” y “Soy Luna” tiene un largo historial de romances mediáticos y rupturas comentadas, lo que lo llevó a estar bajo la lupa del público. Incluso, algunas exparejas lo señalaron por infidelidades y actitudes cuestionables, algo que él negó en diversas oportunidades.

La pareja, lejos de esconderse, apuesta a mostrarse unida y optimista frente a las críticas. “Hay que tener fe en la vida, hay que confiar porque si no… bueno, yo estoy confiando. La confianza… qué confianza… Que no diga nada, gente. Que no digan nada”, concluyó Serrano, entre risas.