Increíble video de un accidente en Lomas de Zamora: un auto cayó al vacío tras salir de un estacionamiento

Las acciones quedaron grabadas por las cámaras de seguridad y el hecho muestra cómo una conductora avanzó sobre una rampa elevada. La mujer, que no vive allí, salió ilesa.

En las últimas horas, un accidente en Lomas de Zamora se volvió viral en redes sociales por lo insólito y espectacular de la escena. Las cámaras de seguridad de un edificio registraron el momento exacto en que una mujer ingresó al estacionamiento de dos niveles sin advertir que la rampa que conecta ambos pisos estaba elevada y cayó al vacío.

El video del dramático accidente del cantante de Dale Q Va: cedió el escenario y cayó al vacío

Eran las 9:17 de la mañana del pasado viernes, según el reloj de la grabación. Mientras una pareja ingresaba al edificio y saludaba a dos mujeres en el hall, se observa, a la derecha de la pantalla, cómo un auto gris oscuro gira con decisión hacia la rampa. La conductora no advirtió un detalle clave: del otro lado no había piso, sino un vacío hacia la planta inferior.

Cuando las ruedas delanteras del vehículo quedaron suspendidas en el aire, el auto rebotó dos veces sobre la rampa antes de precipitarse de punta al nivel inferior. Las personas presentes en la entrada del edificio reaccionaron con sorpresa y preocupación.

Mientras la rampa comenzaba a bajar, la conductora abrió la puerta y asomó la cabeza, aparentemente ilesa, mientras una vecina se acercaba para asistirla.

Quién era la conductora

El hecho ocurrió en el edificio Donna Tower, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 9100. Según trascendió, la mujer no vive en el lugar: es una profesora particular que asiste con frecuencia para dar clases. Usuarios en redes sociales especularon que pudo haberse distraído mirando el celular, aunque también señalaron que, por su asistencia habitual, conocía el funcionamiento de la rampa.

El video generó miles de comentarios, algunos analizando el error humano y otros ironizando sobre el episodio. “El que tiene plata baja como quiere”, escribió un usuario en Facebook. Otro bromeó: “Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino”. También hubo referencias a la saga Volver al futuro: “El problema fue que no alcanzó las 88 millas por hora”.

Otro episodio insólito en Lomas de Zamora

A mediados de junio, en la localidad de Ingeniero Budge, también en Lomas de Zamora, otro accidente quedó registrado por cámaras de seguridad. Un hombre que viajaba en un colectivo de la línea 540 cayó al asfalto cuando una ventanilla del vehículo se desprendió por completo.

Las imágenes muestran cómo, tras tomar una curva, el pasajero salió despedido por la parte trasera del colectivo. Milagrosamente, un auto que circulaba detrás lo hizo a una distancia prudente y no lo atropelló.

Ingeniero Budge, también en Lomas de Zamora.

El hombre quedó tendido en el suelo, moviendo levemente las piernas, hasta que otros pasajeros y transeúntes se acercaron para asistirlo. A su lado quedaron los restos de la ventanilla. Un transeúnte detuvo al colectivo, que regresó para verificar su estado.

Por fortuna, ambos episodios —el del auto en el estacionamiento y el del colectivo— terminaron sin víctimas graves, aunque dejaron imágenes que sorprendieron a toda la comunidad.

