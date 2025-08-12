Increíble video de un accidente en Lomas de Zamora: un auto cayó al vacío tras salir de un estacionamiento

Quién era la conductora

El hecho ocurrió en el edificio Donna Tower, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 9100. Según trascendió, la mujer no vive en el lugar: es una profesora particular que asiste con frecuencia para dar clases. Usuarios en redes sociales especularon que pudo haberse distraído mirando el celular, aunque también señalaron que, por su asistencia habitual, conocía el funcionamiento de la rampa.

El video generó miles de comentarios, algunos analizando el error humano y otros ironizando sobre el episodio. “El que tiene plata baja como quiere”, escribió un usuario en Facebook. Otro bromeó: “Para mí, así no se estaciona. Pero como no tengo auto, no opino”. También hubo referencias a la saga Volver al futuro: “El problema fue que no alcanzó las 88 millas por hora”.

Otro episodio insólito en Lomas de Zamora

A mediados de junio, en la localidad de Ingeniero Budge, también en Lomas de Zamora, otro accidente quedó registrado por cámaras de seguridad. Un hombre que viajaba en un colectivo de la línea 540 cayó al asfalto cuando una ventanilla del vehículo se desprendió por completo.

Las imágenes muestran cómo, tras tomar una curva, el pasajero salió despedido por la parte trasera del colectivo. Milagrosamente, un auto que circulaba detrás lo hizo a una distancia prudente y no lo atropelló.

JO2HMS3BVZAOBFZFABO7RGGMNA Ingeniero Budge, también en Lomas de Zamora.

El hombre quedó tendido en el suelo, moviendo levemente las piernas, hasta que otros pasajeros y transeúntes se acercaron para asistirlo. A su lado quedaron los restos de la ventanilla. Un transeúnte detuvo al colectivo, que regresó para verificar su estado.

Por fortuna, ambos episodios —el del auto en el estacionamiento y el del colectivo— terminaron sin víctimas graves, aunque dejaron imágenes que sorprendieron a toda la comunidad.