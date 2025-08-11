En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Signos
agosto
ASTROLOGÍA

Estos 5 signos recibirán un impulso único por la alineación de seis planetas en agosto 2025

La alineación de seis planetas marcará agosto 2025. Descubrí cuáles son los 5 signos que recibirán más oportunidades y energía positiva.

Estos 5 signos recibirán un impulso único por la alineación de seis planetas en agosto 2025

Entre el 11 y finales de agosto de 2025, el cielo nos regala un espectáculo único: la alineación de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aunque los dos últimos solo serán visibles con telescopio, su energía conjunta impactará en todos los signos del zodiaco. Desde la astrología, esta configuración abre portales de crecimiento, oportunidades y cambios positivos.

Leé también Astrología: cómo la lluvia de meteoros Perseidas de agosto influye en cada signo del zodiaco
astrologia: como la lluvia de meteoros perseidas de agosto influye en cada signo del zodiaco
astrologia planetas signos

5 signos del zodiaco que tendrán suerte en agosto por la alineación de seis planetas

Aries

El impulso de Marte, sumado a la alineación, te impulsa a tomar decisiones clave y dar un salto en tu carrera. Momento perfecto para liderar proyectos.

Leo

Con Venus y Júpiter activando tu sector creativo, vivirás una etapa de magnetismo y expansión personal. Ideal para brillar en lo social y el amor.

Libra

La armonía de Venus y Saturno te ayuda a equilibrar relaciones y concretar acuerdos importantes. Semana para cerrar tratos y sanar vínculos.

Sagitario

Júpiter potencia tus planes a largo plazo. Viajes, estudios y oportunidades internacionales podrían abrirse inesperadamente.

Acuario

Urano y Saturno te impulsan a romper viejas estructuras y reinventarte. Es momento de innovar y mostrar tu lado más auténtico.

signos planetas mercurio neptuno venus

Tip: Durante la alineación, dedicá unos minutos cada noche a visualizar tus metas. La energía planetaria favorece la manifestación de objetivos a largo plazo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Signos agosto Astrología signo Mercurio retrógrado Venus
Notas relacionadas
Horóscopo chino: estos serán los signos más beneficiados en el fin de semana del Perro de Metal
Horóscopo Luna llena en Acuario 2025: cómo afecta a cada signo este fin de semana
Luna llena en Acuario y conjunción Marte-Saturno: 5 signos más beneficiados y 5 más perjudicados

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar