Estos 5 signos recibirán un impulso único por la alineación de seis planetas en agosto 2025

Con Venus y Júpiter activando tu sector creativo, vivirás una etapa de magnetismo y expansión personal. Ideal para brillar en lo social y el amor.

Libra

La armonía de Venus y Saturno te ayuda a equilibrar relaciones y concretar acuerdos importantes. Semana para cerrar tratos y sanar vínculos.

Sagitario

Júpiter potencia tus planes a largo plazo. Viajes, estudios y oportunidades internacionales podrían abrirse inesperadamente.

Acuario

Urano y Saturno te impulsan a romper viejas estructuras y reinventarte. Es momento de innovar y mostrar tu lado más auténtico.

Tip: Durante la alineación, dedicá unos minutos cada noche a visualizar tus metas. La energía planetaria favorece la manifestación de objetivos a largo plazo.