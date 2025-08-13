Trabajadores estatales piden a la Justicia suspender los pases a disponibilidad y reclaman reubicación de trabajadores

El gremio cuestiona el uso de la figura de “disponibilidad”

El dirigente recordó que, en los últimos 20 meses, la Justicia falló varias veces a favor de los trabajadores en causas contra el Gobierno. “Ahora debe actuar nuevamente para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a los trabajadores del sector público. Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad”, advirtió.

La presentación fue elaborada por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital. Aguiar destacó que la articulación de las áreas legales del sindicato permitió logros recientes, como fallos a favor del derecho de huelga y el reconocimiento del Día del Empleado Público.

La medida cautelar presentada sostiene que el pase a disponibilidad, regulado por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, solo puede aplicarse ante la supresión real de funciones. Según ATE, esto no ocurrió, ya que las tareas continúan realizándose en otras áreas, lo que configuraría una “simulación de reestructuración”.

Otro de los puntos objetados es el criterio de “dotación óptima” introducido por la Ley Bases, que, según la presentación, depende de la apreciación discrecional del funcionario a cargo y no de parámetros objetivos.

El sindicato también denunció que los pases a disponibilidad se dispusieron sin establecer un mecanismo que permita a otras dependencias estatales requerir a los trabajadores según su perfil profesional, tal como prevé la normativa.