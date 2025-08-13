El profundo mensaje de Agustina Kampfer para Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi

Así como, siguiendo en misma línea, tras asegurar que siempre hay que "hablar", la periodista sumó: "Me gustaría manipular un poco la imagen y que fuera yo quien la abraza a ella pero, para hacerle justicia a la foto, hoy son los brazos de Juli los que me abrazan y nos abrazan a todas", al tiempo que señaló que "ahora que puede descansar un poco tras haber dado tanta pelea y haber logrado tremendo precedente en la construcción de ese muro en el que todas, agotadas, ponemos un ladrillito todos los días, hasta hacerlo tan grande y tan firme, que ningún violento pueda pasar".

Por último, y teniendo presente que la semana pasada salió a bancar públicamente a Prandi dando fe del calvario que vivía la modelo mientras trabajaban juntas, Kampfer concluyó su mensaje de apoyo haciendo saber que "Juli dejó el alma en el camino por eso", y sentenció movilizada: "Me alegra que empiece su tiempo de reparación. Gracias @jprandi, por todo lo que nos enseñaste".

La primera imagen de Claudio Contardi esposado tras recibir 19 años de prisión

Poco antes del mediodía de este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de Julieta Prandi.

El ex de la modelo y conductora quedó detenido de manera inmediata y fue trasladado a la DDI de Campana desde donde se conoció su primera imagen esposado y acompañado por efectivos policiales. En breve, el empresario será trasladado a la Unidad Penal 41 de Campana, precisaron en el programa Intrusos (América Tv).

Vale recordar que el fiscal Christian Fabio había pedido la pena de 20 años para Contardi, mientras que el abogado de Prandi -Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando- solicitó una condena de 50 años de prisión. En tanto, la defensa de Contardi había solicitado su absolución, algo que fue desestimado por el tribunal.

Este mañana los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar comunicaron la pena de 19 años de cárcel para Contardi y ordenaron su inmediata detención.

"Declarar inadmisible el planteo de nulidad efectuado por el doctor Nitz-Kammer; 2) Pronunciar el mérito condenatorio para el procesado Claudio Contardi de las restantes condiciones personales ya resignadas por los hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y el mes de marzo del año 2018 en la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, que damnificó a J.R.P", leyeron al comienzo de su veredicto los magistrados.

"Condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso a carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de la víctima, de manera reiterada en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la comunidad de Belén Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en perjuicio de JLP", se resolvió.