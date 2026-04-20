Quién era el joven de 25 años que murió atropellado durante el rally en Córdoba

Dolor y suspensión de la competencia

Tras el fatal desenlace, la organización decidió suspender de manera inmediata la carrera. En un comunicado, expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El joven fue despedido con profundo dolor por su comunidad, familiares y vecinos. “Siempre en nuestros corazones”, le dedicaron en redes sociales.

El posteo fue realizado por el Centro Vecinal de Villa Páez, que compartió una imagen del chico con un lazo negro en señal de duelo. “Lamentablemente perdió la vida en el accidente ocurrido esta mañana durante el Rally en nuestra provincia”, explicaron.

braian-zarate-gonzalez-rally-sudamericano

En la misma publicación realizada en Facebook, sumaron: “Hacemos llegar nuestro acompañamiento y respeto a toda la familia en tan doloroso momento. Q.E.P.D., Braian Zárate”.

El mensaje de la Federación Internacional del Automóvil

La Federación Internacional del Automóvil también se pronunció sobre el hecho y expresó su consternación por el episodio ocurrido en la competencia:

“La FIA está profundamente entristecida por el trágico incidente (…) en el que un espectador perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas”.

El organismo, que regula las principales competiciones del automovilismo mundial, manifestó además su apoyo al Automóvil Club Argentino y envió sus condolencias a los familiares.