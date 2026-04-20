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Quién era el joven de 25 años que murió atropellado durante el rally en Córdoba

Falleció en el hospital luego de que un vehículo de competición se despistara e impactara contra el público en Mina Clavero. La carrera fue suspendida.

Quién era Braian Zárate González

Quién era Braian Zárate González, el joven de 25 años que murió atropellado durante el rally
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El piloto de rally raid Juan Cruz Yacopini, de 26 años y reciente campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA, se encuentra en grave estado tras sufrir un politraumatismo y shock medular.

La víctima fue identificada como Braian Zárate González, oriundo de la ciudad de Córdoba. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Cómo ocurrió el accidente

El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, cuando un Volkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se despistó en una curva a alta velocidad. El vehículo dio varios vuelcos y terminó fuera del camino, impactando contra una zona donde se encontraba el público.

Además de la víctima fatal, otras dos personas resultaron heridas: una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones leves. Los pilotos, en tanto, resultaron ilesos.

Dolor y suspensión de la competencia

Tras el fatal desenlace, la organización decidió suspender de manera inmediata la carrera. En un comunicado, expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El joven fue despedido con profundo dolor por su comunidad, familiares y vecinos. “Siempre en nuestros corazones”, le dedicaron en redes sociales.

El posteo fue realizado por el Centro Vecinal de Villa Páez, que compartió una imagen del chico con un lazo negro en señal de duelo. “Lamentablemente perdió la vida en el accidente ocurrido esta mañana durante el Rally en nuestra provincia”, explicaron.

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En la misma publicación realizada en Facebook, sumaron: “Hacemos llegar nuestro acompañamiento y respeto a toda la familia en tan doloroso momento. Q.E.P.D., Braian Zárate”.

El mensaje de la Federación Internacional del Automóvil

La Federación Internacional del Automóvil también se pronunció sobre el hecho y expresó su consternación por el episodio ocurrido en la competencia:

“La FIA está profundamente entristecida por el trágico incidente (…) en el que un espectador perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas”.

El organismo, que regula las principales competiciones del automovilismo mundial, manifestó además su apoyo al Automóvil Club Argentino y envió sus condolencias a los familiares.

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