Carlos Rottemberg dio detalles de los difíciles últimos días de Luis Brandoni: "Ya era irreversible"

Ahí comentó que a mitad de semana el estado de Brandoni fue empeorando: "Y el miércoles hizo un giro sorpresivo. Esta madrugada, mientras no podía dormir, escribí una carta abierta donde confesaba que cuando el miércoles ya no me conoció hice silencio por respeto a él primero y a la familia. En la mitad de la semana hubo un cambio de cuadro y sábado y domingo ya era irreversible", puntualizó.

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La fuerte charla entre Carlos Rottemberg y Luis Brandoni

Carlos Rottemberg recordó que en el verano él le sugirió a Luis Brandoni no hacer temporada de verano en la costa por su salud y ahí se dio que estuvieran con Soledad Silveyra en la cartelera porteña, más cerca de sus afectos y de los médicos.

"En diciembre se hizo público que después de una reunión que tuvimos yo le plantée a Brandoni que no haga la temporada de Mar del Plata y en ese caso hicimos un enroque solidario: Gerardo Romano y Ana María Picchio cedieron su escenario y se fueron a Mar del Plata imprevistamente para que Brandoni la pueda hacer con Solita, que se quedaron en Buenos Aires", comentó el empresario.

En ese momento comentó la profunda charla que tuvieron donde el artista le marcaba lo importante que era el escenario en su vida: "Y eso fue por una frase de Brandoni que era 'si no hago teatro me muero' y yo le contesté 'pero yo tampoco te voy a acompañar que vos te mueras por hacer teatro'. Y llegamos a un intermedio de hacerlo en Buenos Aires cerca de su casa, sus médicos y su familia".

"Hasta estos días pudo hacer la temporada, el accidente ocurrió en el lugar menos previsto: no en el teatro ni en una situación extrema, sentado con una silla con rueditas, eso es lo que da bronca", concluyó Carlos Rottemberg.