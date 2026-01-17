Histórico: el argentino Luciano Benavides ganó el Rally Dakar por 2 segundos tras una dramática definición
El salteño superó a Ricky Brabec en la última etapa con un épico desempeño y consiguió el primer puesto sobre el final de la carrera. Junto a su hermano Kevin, son los únicos dos sudamericanos en vencer en la categoría reina.
El desahogo del argentino luego de cruzara la meta (Foto: Reuters)
La definición del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, quedará grabada para siempre en la historia. Luciano Benavides cruzó la meta en el segundo lugar de la etapa final, pero le alcanzó para quedarse con el título por la diferencia más chica de la historia: solo dos segundossobre el estadounidense Ricky Brabec, que venía liderando la general y perdió todo por un error de navegación a solo siete kilómetros del final.
La última especial, con 105 kilómetros cronometrados, tuvo todos los condimentos. Brabec, que buscaba su tercer título tras los obtenidos en 2020 y 2024, parecía tener la carrera en el bolsillo. Pero en el kilómetro 98 cometió un error fatal: tomó el camino equivocado y perdió el tiempo justo para que Benavides lo supere en el sprint final.
El propio Brabec quedó devastado en la llegada, rodeado por el silencio de su equipo y con la cabeza entre las manos.
Embed
Un error que cambió la historia
El Dakar no siempre castiga al más lento. Y este sábado, a dos kilómetros de la meta, le tocó a Brabec vivir uno de esos días que se quedan tatuados para siempre.
Lo que debía ser una jornada de celebración -la última etapa suele ser un trámite- terminó en una pesadilla. “Aquí mismo, a dos kilómetros del final. No lo sé, tomé el desvío equivocado a la izquierda”, explicó el piloto de Honda, todavía incrédulo. “El roadbook indicaba una izquierda corta y la tomé. Me puso en una situación muy mala, y aquí estamos”.
La hazaña argentina y el festejo familiar
Luciano ganó el Dakar en motos como lo hizo su hermano en 2021 y 2023. Benavides remarcó la dimensión de su hazaña tras dos semanas de carrera y más de 8.000 kilómetros recorridos: “Antes de la salida les dije a todos que este Dakar llevaba mi nombre. Son nueve participaciones y mi primera victoria. Matemáticamente era imposible ganar hoy, pero ayer me dije que había hecho todo lo que debía y que quería acabar fuerte”.
El argentino también celebró el vínculo familiar que atraviesa este logro: “Mi hermano y yo estamos haciendo historia. Él ganó por 43 segundos y yo hoy por dos… creo que le gano en este sentido”, bromeó.