Histórico: el argentino Luciano Benavides ganó el Rally Dakar por 2 segundos tras una dramática definición

Lo que debía ser una jornada de celebración -la última etapa suele ser un trámite- terminó en una pesadilla. “Aquí mismo, a dos kilómetros del final. No lo sé, tomé el desvío equivocado a la izquierda”, explicó el piloto de Honda, todavía incrédulo. “El roadbook indicaba una izquierda corta y la tomé. Me puso en una situación muy mala, y aquí estamos”.

Luciano Benavides ganó en motos en el Rally Dakar y emuló a su hermano mayor, Kevin. Son los únicos dos vencedores sudamericanos en la categoría (Foto: Reuters)

La hazaña argentina y el festejo familiar

Luciano ganó el Dakar en motos como lo hizo su hermano en 2021 y 2023. Benavides remarcó la dimensión de su hazaña tras dos semanas de carrera y más de 8.000 kilómetros recorridos: “Antes de la salida les dije a todos que este Dakar llevaba mi nombre. Son nueve participaciones y mi primera victoria. Matemáticamente era imposible ganar hoy, pero ayer me dije que había hecho todo lo que debía y que quería acabar fuerte”.

El argentino también celebró el vínculo familiar que atraviesa este logro: “Mi hermano y yo estamos haciendo historia. Él ganó por 43 segundos y yo hoy por dos… creo que le gano en este sentido”, bromeó.