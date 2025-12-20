Terrible accidente de un piloto argentino de rally durante sus vacaciones: qué descuido lo provocó
Durante sus vacaciones, un piloto argentino de rally sufrió un accidente que lo mantiene internado en grave estado.
El piloto de rally raid Juan Cruz Yacopini, de 26 años y reciente campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA, se encuentra en grave estado tras sufrir un politraumatismo y shock medular.
El piloto de rally raidJuan Cruz Yacopini, de 26 años y reciente campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA, se encuentra en grave estado tras sufrir un politraumatismo y shock medular, producto de un severo accidente en el Dique El Carrizal, en la zona del Camping El Biguá, en el Valle de Uco, provincia de Mendoza.
El hecho ocurrió este viernes mientras disfrutaba de sus vacaciones antes de viajar rumbo a Arabia Saudita, donde tenía previsto participar la nueva edición del Rally Dakar 2026. Se zambulló desde una lancha sin percatarse de que la profundidad era insuficiente y golpeó su cabeza contra una piedra, lo que lo llevó a quedar inconsciente en el agua. Sus acompañantes, al notar que no reaccionaba, lo retiraron y de inmediato, lo trasladaron en un vehículo particular mientras se daba aviso al 911.
En el trayecto se encontraron con una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), que continuó con el periplo hasta el Hospital Perrupato, en San Martín. Durante el recorrido, Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, que fue revertido mediante las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico.
A su ingreso al hospital, el piloto fue sometido a estudios que confirmaron un traumatismo de cráneo grave y quedó internado en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, debido a la complejidad del cuadro, fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.
El accidente generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores compartieron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. También páginas especializadas en rally y automovilismo se sumaron con cadenas de oración.
El año histórico de Yacopini
Juan Cruz Yacopini, quien también es empresario, estaba cerrando un año histórico en el automovilismo: se consagró campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA tras ganar cuatro competencias del circuito y se preparaba para participar en el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica.
Debutó en el Dakar a los 19 años junto a su padre, Alejandro, y desde entonces acumuló cinco participaciones. En este 2025 logró su mejor desempeño, finalizando séptimo en la clasificación general de la categoría autos.