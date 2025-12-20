Terrible accidente de un piloto argentino de rally durante sus vacaciones: qué descuido lo provocó

El accidente generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores compartieron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. También páginas especializadas en rally y automovilismo se sumaron con cadenas de oración.

El año histórico de Yacopini

Juan-Cruz-Yacopini-1

Juan Cruz Yacopini, quien también es empresario, estaba cerrando un año histórico en el automovilismo: se consagró campeón de la Copa Mundial de Bajas de la FIA tras ganar cuatro competencias del circuito y se preparaba para participar en el Rally Dakar 2026 con el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica.

Debutó en el Dakar a los 19 años junto a su padre, Alejandro, y desde entonces acumuló cinco participaciones. En este 2025 logró su mejor desempeño, finalizando séptimo en la clasificación general de la categoría autos.