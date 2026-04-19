Conmoción: murió un espectador tras ser atropellado por un auto que corría en el Rally

La víctima, oriunda de la capital cordobesa, fue trasladada de urgencia al Hospital Luis Bellodi, pero no logró sobrevivir a las heridas.
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Tras el fatal desenlace, la organización decidió suspender de manera definitiva la competencia.
El comunicado oficial
Desde el Campeonato Sudamericano de Rally informaron que el accidente ocurrió durante un tramo cronometrado y que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.
“Lamentablemente, como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona”, indicaron en un comunicado.
Además, señalaron que los servicios médicos y policiales intervinieron rápidamente y que ya se trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho, al tiempo que se brinda asistencia a los familiares de la víctima.
Heridos y estado de los pilotos
Como consecuencia del accidente, otras dos personas resultaron heridas: una mujer de 40 años, oriunda de Villa Dolores, que sufrió una fractura de tobillo, y su hija menor de edad, que presenta golpes sin gravedad.
El vehículo involucrado era conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes protagonizaron el vuelco en los primeros tramos de la carrera. Ambos pilotos se encuentran fuera de peligro.