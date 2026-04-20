Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana, ¿vuelve la lluvia?

A partir del miércoles se producirá un quiebre en el patrón climático. Las precipitaciones desaparecerán casi por completo, el cielo comenzará a despejarse y se registrará un descenso térmico más marcado: la mínima caerá a 12°C y la máxima alcanzará los 21°C. La sensación térmica podría ubicarse por debajo de esos valores, especialmente durante la mañana.

nublado

El jueves continuará con condiciones estables, cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 23°C. Los vientos del sur y sudeste reforzarán la sensación de frescura y contribuirán a un ambiente más seco.

El inicio de fin de semana algo nublado

El viernes mantendrá la tendencia de estabilidad, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 15°C y 23°C. La combinación de aire más frío y menor humedad favorecerá noches frescas y mañanas más frías.

El sábado cerrará la semana con condiciones estables: mínima de 15°C, máxima de 23°C y sin lluvias en el horizonte. La amplitud térmica aumentará, en línea con la presencia de masas de aire más secas.

En paralelo, el mapa de alertas vigente para este lunes muestra advertencias de nivel amarillo y naranja en varias regiones del país. Provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, el norte de Santa Fe y Santiago del Estero podrían registrar lluvias intensas y tormentas. En tanto, en Mendoza y San Juan rigen alertas por nevadas.