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Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana, ¿vuelve la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una marcada inestabilidad que se consolidará hacia mitad de semana.

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Las probabilidades de lluvia irán en aumento con el correr de las horas de hoy: serán bajas durante la madrugada (entre 0% y 10%), pero subirán a lo largo del día hasta ubicarse entre el 10% y el 40%, con picos que podrían alcanzar el 70% durante la noche.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 19°C y una máxima de 23°C, con sensación térmica variable producto del viento y la humedad.

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Cómo estará el tiempo en el AMBA durante la semana

El martes mostrará una intensificación de la inestabilidad. Las lluvias ganarán protagonismo, con probabilidades que se ubicarán entre el 40% y el 70% en las primeras horas del día. Si bien las temperaturas se mantendrán similares, mínima de 19°C y máxima de 23°C, el cielo permanecerá cubierto y el ambiente seguirá cargado de humedad, con vientos del este y sudeste.

A partir del miércoles se producirá un quiebre en el patrón climático. Las precipitaciones desaparecerán casi por completo, el cielo comenzará a despejarse y se registrará un descenso térmico más marcado: la mínima caerá a 12°C y la máxima alcanzará los 21°C. La sensación térmica podría ubicarse por debajo de esos valores, especialmente durante la mañana.

nublado

El jueves continuará con condiciones estables, cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13°C y 23°C. Los vientos del sur y sudeste reforzarán la sensación de frescura y contribuirán a un ambiente más seco.

El inicio de fin de semana algo nublado

El viernes mantendrá la tendencia de estabilidad, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 15°C y 23°C. La combinación de aire más frío y menor humedad favorecerá noches frescas y mañanas más frías.

El sábado cerrará la semana con condiciones estables: mínima de 15°C, máxima de 23°C y sin lluvias en el horizonte. La amplitud térmica aumentará, en línea con la presencia de masas de aire más secas.

En paralelo, el mapa de alertas vigente para este lunes muestra advertencias de nivel amarillo y naranja en varias regiones del país. Provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, el norte de Santa Fe y Santiago del Estero podrían registrar lluvias intensas y tormentas. En tanto, en Mendoza y San Juan rigen alertas por nevadas.

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