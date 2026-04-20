El último adiós a Luis Brandoni: dónde y cuándo será el velorio
El icónico actor Luis Brandoni murió tras las secuelas de una caída doméstica y deja un vacío enorme en la cultura nacional.
20 abr 2026, 09:12
El último adiós a Luis Brandoni: dónde y cuándo será el velorio
El mundo del espectáculo argentino amaneció sacudido por una noticia devastadora: murióLuis Brandoni a los 86 años, luego de luchar contra las secuelas de una caída doméstica que había sufrido el pasado 11 de abril. Su partida marca el adiós a una de las figuras más emblemáticas de la actuación nacional.
La triste noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial del Multiteatro en X, con un mensaje cargado de emoción: “Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.
El accidente doméstico había derivado en un hematoma cerebral que obligó a suspender las funciones de la obra Quién es quién, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra. Las presentaciones fueron postergándose mientras el actor atravesaba su delicado cuadro de salud, hasta que finalmente se confirmó el peor desenlace.
Dónde será la despedida a Luis Brandoni
En medio del dolor, también se conocieron detalles de su despedida: el velatorio será abierto al público y se realizará en la Legislatura porteña (Avenida Presidente Julio A. Roca 57), en principio este lunes de 12 a 24, para que colegas, amigos y el público puedan darle el último adiós. El día martes, será trasladado al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.
La noticia generó una profunda tristeza en el ambiente artístico y entre los espectadores que lo siguieron durante décadas en cine, teatro y televisión. Su legado, construido a lo largo de una carrera brillante, lo posicionó como un referente indiscutido de la cultura argentina.
Una de las primeras en despedirlo fue Soledad Silveyra, su última compañera de escenario, quien compartió un sentido mensaje en redes: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Un día muy triste para la cultura. Estoy contigo y con la familia”.
Con su partida, se cierra una etapa dorada del espectáculo nacional. Luis Brandoni deja una huella imborrable y un legado que seguirá vivo en cada uno de sus personajes.