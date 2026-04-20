El último adiós a Luis Brandoni: dónde y cuándo será el velorio

La noticia generó una profunda tristeza en el ambiente artístico y entre los espectadores que lo siguieron durante décadas en cine, teatro y televisión. Su legado, construido a lo largo de una carrera brillante, lo posicionó como un referente indiscutido de la cultura argentina.

Una de las primeras en despedirlo fue Soledad Silveyra, su última compañera de escenario, quien compartió un sentido mensaje en redes: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Un día muy triste para la cultura. Estoy contigo y con la familia”.

Con su partida, se cierra una etapa dorada del espectáculo nacional. Luis Brandoni deja una huella imborrable y un legado que seguirá vivo en cada uno de sus personajes.