¿Segunda ronda de negociaciones? El nuevo cortocircuito entre Trump e Irán que impacta en el petróleo

El episodio profundizó la desconfianza mutua y puso en duda la realización de nuevas rondas de diálogo. Según medios internacionales, Irán ya anticipó que no tiene previsto participar en futuras negociaciones bajo estas condiciones. La lógica consecuencia de las mutuas amenazas se reflejó en el precio del petróleo.

Oscilaba en torno a los 100 dólares o un poco por arriba antes del anuncio del viernes. Luego cayó por debajo de los 90 dólares. Sin embargo, este lunes, el valor del crudo está otra vez en 96 dólares el barril Brent, la referencia mundial.

La combinación de amenazas cruzadas, bloqueo naval y ataques a embarcaciones mantiene paralizado el flujo de buques y alimenta el riesgo de una escalada mayor. Con el alto el fuego cerca de expirar y sin señales claras de distensión, el conflicto entra en una fase crítica, donde cualquier incidente puede hacer caer definitivamente las negociaciones y profundizar el impacto global.

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El temor adicional es que esta complicación grave, afecte las negociaciones paralelas entre Israel y Líbano por Hezbollah. Justo cuando Hamas anunció que como su propio aporte, está dispuesto a entregar armas para contribuir al cese del fuego en la región.

Bloqueo, captura y la tregua otra vez en la más completa incertidumbre

Pakistán está listo para albergar varios días de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero Teherán aún no decidió si participará en el diálogo, en medio de crecientes tensiones tras recientes incidentes militares. Es más, fuentes como Al jazeera aseguran que como están las cosas a nivel bilateral, Teherán no enviará representantes a Islamabad. "Trump violó la tregua cuando atacó a nuestra embarcación", aseguran los iraníes.

Pese a lo cual, el gobierno pakistaní confirmó que mantiene su disposición a organizar una nueva ronda de conversaciones en Islamabad, como parte de los esfuerzos para sostener el frágil alto el fuego vigente. Sin embargo, desde Irán dejaron en claro que todavía no hay una decisión tomada sobre su asistencia y que ven pocas perspectivas de avances concretos.

Funcionarios estadounidenses indicaron que una delegación está lista para viajar y retomar las negociaciones, aunque el calendario depende de la decisión iraní. Desde Washington sostienen que el objetivo es alcanzar un marco que permita extender la tregua y evitar una nueva escalada militar.

Del lado iraní, las críticas se centran en lo que consideran exigencias excesivas de Estados Unidos, además de la continuidad del bloqueo económico y militar. Esa combinación, según Teherán, dificulta cualquier avance diplomático y pone en duda la seriedad de las conversaciones. Estados Unidos tiene que dar el primer paso para la desescalada de la tensión.

Mientras tanto, analistas señalan que la negativa inicial de Irán podría formar parte de una estrategia para ganar margen de negociación y obtener mejores condiciones en un eventual acuerdo.

el diálogo se rompe o no Pakistán espera otra vez a las dos delegaciones. EE.UU. dice estar lista para repetir a los enviados. La duda: ¿Qué hará Irán? (Foto: A24.com)

Los Estados Unidos, listos para viajar pese a todo

La Casa Blanca, pese a los malos resultados de la primera vez, piensa en repetir su equipo de negociadores: el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner (yerno de Trump y un "especialista paralelo" del departamento de Estado). Ahora bien, el problema no es tanto quién va por Estados Unidos, sino si la reunión ocurre. Irán, sigue "ofendido" y desentendido de continuar con las negociaciones.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi; el secretario del Consejo de Defensa, Ali Akbar Ahmadian y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, estuvieron por irán en la primera reunión, pero ahora, todo es un interrogante.

Desde Irán se acusó a Washington de violar el alto el fuego al disparar contra un buque comercial en el Golfo de Omán, y se aseguró que habrá respuesta. El episodio involucró a un carguero iraní que sufrió daños significativos y luego fue tomado bajo custodia por los marines tras intentar atravesar el bloqueo naval. El primer movimiento iraní fue anunciar que regresaba al control absoluto del estrecho, es decir, cerrar nuevamente el paso de Ormuz. Pero no sería el único paso en sus represalias.

Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el barco - llamado Touska - había sido advertido previamente. “La tripulación iraní se negó a obedecer, así que nuestra nave lo detuvo perforando la sala de máquinas”, afirmó el mandatario. También señaló que el buque está sancionado por el Departamento del Tesoro debido a antecedentes de actividades ilegales.

portaaviones norteamericano Despegue de un avión desde una nave de los EE.UU. en el golfo de Omán. (foto: Reuters)

El Comando Central confirmó que el ataque fue ejecutado por el USS Spruance, que interceptó al Touska cuando navegaba a 17 nudos rumbo a Bandar Abbas, el puerto iraní ubicado en el sector más angosto del estrecho y dentro del territorio de ese país. Tras seis horas sin respuesta, el destructor dejó fuera de servicio su sistema de propulsión y luego los marines abordaron la nave.

El vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, advirtió que “la elección es clara” en el estrecho de Ormuz: o un mercado petrolero libre para todos, o altos costos globales. Por su parte, el canciller Abbas Araghchi calificó las amenazas de Estados Unidos como prueba de su “falta de seriedad diplomática” y advirtió que Irán usará “todas sus capacidades” para defender sus intereses.

Como ya marcamos en otras notas, Araghchi, con el paso de los días, se convirtió en una de las figuras fuertes del régimen iraní. Sus declaraciones, principistas y duras, están muy lejos de ser “la nueva manera de hablar que tienen los líderes de la renovación en Teherán”, según repite cada vez que puede Donald Trump.

En paralelo, la naviera francesa CMA CGM confirmó que uno de sus barcos fue blanco de disparos de advertencia en la zona, aunque su tripulación está a salvo. También se reportaron ataques a embarcaciones de bandera india y maniobras de bloqueo que obligaron a desviar a otros buques.

bloqueo del bloqueo otra vez Regresaron los bloqueos de Irán y de EE.UU. a la zona del estrecho de Ormuz y la tensión en Medio Oriente. (Foto: A24.com)

Pese a la tensión, más de 20 barcos lograron cruzar el estrecho el sábado, incluyendo cargueros con petróleo, gas y otros productos energéticos, en una ruta clave para el comercio mundial. Pero todos estos episodios no hacen más que devolver el conflicto al nivel del inicio de la octava semana, antes del anuncio de la tregua y las conversacione

Mientras Irán y Estados Unidos discuten, negocian poco y se amenazan demasiado, el petróleo “toma nota”. Luego de caer casi 15 dólares en un solo día - cuando se anunció la tregua - este lunes está otra vez cerca de los 100 dólares el barril.

El estrecho regresó así a ese inexplicable “doble bloqueo”: Irán en el paso y Estados Unidos fuera, en el Golfo de Omán. Y el mundo, a una escalada de la tensión en esa región.