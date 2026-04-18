Diego Peretti brilla en Netflix con esta comedia argentina y es la película más vista

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El personaje de Axel, interpretado por Diego Peretti, fue clave en este reencuentro. Un hombre que, tras atravesar una pérdida personal, decidió regresar a Buenos Aires desde España con la intención de reconstruir vínculos.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Décadas después de que su banda casi triunfe, un hombre con síndrome de Asperger se reencuentra con sus viejos amigos —un maestro y un abogado— para revivir el sueño".

El elenco con Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura

Diego Peretti

Diego Torres

Santiago Segura

Florencia Bertotti

Claudia Fontán

Fernán Mirás

Rafael Spregelburd

Julieta Cardinali

Carlos Portaluppi

Arturo Bonín

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Uno de los factores determinantes del éxito fue la dinámica entre sus protagonistas. La combinación de estilos entre Diego Peretti, Santiago Segura y Diego Torres resultó inesperadamente efectiva.

Segura, reconocido por su humor irreverente, aportó frescura y descontractura. Por su parte, Torres se alejó de su perfil musical para ofrecer una actuación más contenida y natural. Mientras tanto, Peretti sostuvo el equilibrio entre lo emocional y lo cómico.

Esa química se tradujo en escenas que fluyeron con naturalidad. El público percibió autenticidad en los conflictos y en las bromas, algo que no siempre se logra en este tipo de producciones.

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De estreno discreto a fenómeno mundial en Netflix

Cuando Casi leyendas llegó a los cines en 2017, su impacto fue moderado. No logró destacarse entre los grandes estrenos ni captar una audiencia masiva. Sin embargo, el escenario cambió por completo con su llegada a Netflix.

En cuestión de días, la película escaló posiciones hasta ubicarse en el Top 10 de países como Argentina, España, Uruguay y México. Este crecimiento evidenció un fenómeno cada vez más frecuente: contenidos que pasan desapercibidos en su estreno original, pero encuentran su lugar años después gracias al streaming.

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Las redes sociales jugaron un papel clave en esta revalorización. Usuarios comenzaron a recomendar la película, destacando su tono ligero, su humor accesible y su capacidad para generar identificación.

Por qué ver "Casi leyendas" en Netflix

El recorrido de Casi leyendas demuestra que el tiempo puede jugar a favor de ciertas producciones. Lo que en un momento pasó desapercibido, años después puede convertirse en un éxito.

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La clave está en encontrar el contexto adecuado. En este caso, el streaming fue el canal que permitió que la película llegara al público correcto.

Y aunque no se trate de una superproducción, logró algo fundamental: conectar con la audiencia. Ese vínculo es el que finalmente define el éxito de cualquier historia.

Mirá el tráiler de "Casi leyendas"