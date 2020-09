Quirós sobre el futuro de la pandemia: "Quedan por delante seis u ocho meses más"

Romina Manguel entrevista al ministro de Salud porteño. Fernán Quirós

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós participó el domingo en una entrevista mano a mano con Romina Manguel en RM (A24). Allí, el funcionario aseguró que "tenemos por delante cinco, seis u ocho meses por delante antes de resolver este tema". Además, contó que aún no fue a un bar o a restaurant. ''Yo no voy porque tengo una condición diferente a la de la mayoría. Yo trabajo todo el día. No tengo esa sensación de angustia de encierro que tiene la mayoría de la gente''.

Consultado sobre una eventual candidatura o puesto político, Quirós negó estar concentrado en otra cuestión que no sea el control de la pandemia. "Es un momento de enorme dolor social. Pasan muchas cosas y todas causan daño. Hay gente que se enfermó, que perdió un familiar, hay muchísimas personas que perdieron su trabajo, hay niños con dificultades del desarrollo. Cada decisión que fui tomando en cada momento tienen que ver con la gestión de la pandemia", dijo.

Además, reconoció que fue "el peor año" de su vida y que está "exhausto". También marcó que no está de acuerdo con la comunicación en base al miedo. "Me parece que apuntar al miedo en las personas significa que, al grupo que ya tenía miedo, lo llevamos a un lugar de tensión buscando culpables y el grupo que no se asusta no se va a asustar con nada. Eso saca el diálogo".

Sobre el final, explicó qué ocurrió el lunes pasado, cuando un grupo de enfermeras recibió palazos de la policía de la Ciudad cuando se manifestaban frente a la Legislatura. "Hubo un grupo que trató de forzar la entrada y ahí se produjo ese enfrentamiento que repudio totalmente", explicó.