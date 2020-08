Cómo es la reapertura de locales en las grandes avenidas de la Ciudad y qué comercios permanecerán cerrados

Reapertura de comercios (Fuente: Télam)

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concluyó este lunes la anunciada primera fase del plan gradual de reaperturas de comercios. Esta vez fue el turno de los locales en avenidas comerciales con protocolo estricto de higiene por la pandemia del Covid-19. De este modo, ya estaría abierto el 95% de las actividades en la Ciudad.

En diálogo con Antonio Laje por A24, José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción porteño señaló: "El avance de las distintas etapas tiene que ver con la responsabilidad social" y aclaró que los centros cercanos a las estaciones de transbordo continuarán cerrados.

De esta manera, no se contempla la apertura de locales en los barrios de Liniers, Constitución, Retiro, Once y sobre la Avenida Avellaneda en Flores, sin dudas, los más afectados ya que no se les permitió abrir nunca desde que se inició la cuarentena en marzo.