El reconocimiento de Lionel Scaloni a los jugadores de la Selección argentina: "Pocas veces vi un equipo con este carácter"

A su vez, Scaloni indicó. “Las emociones que te da un partido de fútbol son únicas y por eso me hice entrenador. Este equipo contagia contagia eso y nunca te va a dejar tirado”. Además. sobre le partido indicó: "Creo que el partido fue siempre de Argentina, salvo dos o tres ráfagas. Egipto es un muy buen equipo con muy buenos jugadores"

Se vienen los cuartos, a quién prefiere Scaloni

Consultado sobre si se preparaban para el alargue, explicó: “El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón, los partidos no se terminan hasta el pitazo final, tanto cuando vas ganando como cuando estás perdiendo”.

En tanto, sobre el futuro inminente de la Selección argentina en los cuartos de final, Scaloni se mostró indistinto: “No tenemos preferencia sobre si nos toca Colombia o Suiza los dos están muy, serán difíciles. A nosotros Colombia siempre nos complicó”.