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El reconocimiento de Lionel Scaloni a los jugadores de la Selección argentina: "Pocas veces vi un equipo con este carácter"

El técnico de la Selección argentina les agradeció a los jugadores por la victoria y destacó que “los partidos no se terminan hasta el pitazo final”.

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Lionel Scaloni le puso título a la remontada contra Egipto. (Foto: selección argentina).

Lionel Scaloni le puso título a la remontada contra Egipto. (Foto: selección argentina).

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras la histórica remontada ante Egipto y ya más tranquilo sostuvo que “los partidos no se terminan hasta el pitazo final” y que el triunfo fue “mérito de los jugadores”. Además, consultado sobre el título que le pondría la victoria expresó: “Épico”.

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Pocas veces vi un equipo con este carácter”, dijo el entrenador ante los periodistas y sobre el desarrollo del partido indicó: “Cuando la energía es positiva seguimos y seguimos, hay equipos que te dan la sensación de que vamos y vamos y que puede llegar la victoria, yo creo que después del empate el equipo sintió que se podía ganar y fueron a buscar el triunfo”.

Además, consultado sobre cómo titularía el pase a cuartos de final del Mundial 2026, dijo: “¿Qué título le pondría a este triunfo? Épico o algo así, no soy bueno poniendo títulos”, y luego aclaró que “no es falsa humildad, si no tengo a Lautaro Martines en el banco no podíamos hacer esto, la verdad es que tenemos jugadores, uno le da uno o dos indicaciones, pero los que juegan son ellos”.

“Básicamente pensamos que hasta que el árbitro no dé el pitazo final no se acaba y con jugadores que crean en ellos. Si vos pensas que no pasa nada si no pasás y que lo único que quieres es darle una alegría a tu pueblo, lo único que se puede hacer es lo que hicieron los jugadores hoy”, expresó el técnico.

A su vez, Scaloni indicó. “Las emociones que te da un partido de fútbol son únicas y por eso me hice entrenador. Este equipo contagia contagia eso y nunca te va a dejar tirado”. Además. sobre le partido indicó: "Creo que el partido fue siempre de Argentina, salvo dos o tres ráfagas. Egipto es un muy buen equipo con muy buenos jugadores"

Se vienen los cuartos, a quién prefiere Scaloni

Consultado sobre si se preparaban para el alargue, explicó: “El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón, los partidos no se terminan hasta el pitazo final, tanto cuando vas ganando como cuando estás perdiendo”.

En tanto, sobre el futuro inminente de la Selección argentina en los cuartos de final, Scaloni se mostró indistinto: “No tenemos preferencia sobre si nos toca Colombia o Suiza los dos están muy, serán difíciles. A nosotros Colombia siempre nos complicó”.

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