Las polémicas frases de Manuel sobre Messi en Gran Hermano que desataron una ola de críticas

Pero el debate no quedó únicamente en el análisis futbolístico. Minutos más tarde surgió la posibilidad de elegir entre presenciar una hipotética final del Mundial 2026 con Argentina levantando la copa o quedarse con el premio mayor del reality. La respuesta del participante volvió a sorprender: "Prefiero ganar Gran Hermano".

Sus declaraciones no tardaron en cruzar las paredes de la casa más famosa del país. En X, cientos de usuarios reaccionaron con dureza y cuestionaron tanto sus opiniones sobre Messi como su respuesta sobre el Mundial. Entre los mensajes más virales aparecieron comentarios como: "Este tipo es un idiota, pretende ser actor con esa voz gangosa"; "Por favor, saquen a este gangoso, no es un jugador, es un inútil que lo único que hace es cocinar y defender a dos vacas lecheras"; y "Manuel es un idiota que no sabe nada de nada. Es una ojota, no sirve para ningún deporte".

Qué le dijo Andrea del Boca a Santiago del Moro sobre la supuesta serie vertical con Manuel

Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca tuvo su esperado encuentro cara a cara con Santiago del Moro en La Cumbre. Allí repasó su paso por la casa y respondió a distintas versiones que habían circulado en redes durante su estadía en el reality.

Uno de los temas que más ruido generó fueron los comentarios sobre una supuesta ficción vertical que la tendría como protagonista junto a Manu y su hija, además de las especulaciones sobre un contrato especial y un sueldo millonario por su participación.

En plena entrevista, Del Moro decidió consultarle de manera directa sobre esas versiones. "Había una teoría que vos tenías arreglada con la producción una novela vertical para hacer con Telefe, con Manu como protagonista. Yo dije que no en su principio, pero después vos hablás de una novela vertical, le dijiste a Manu algo. ¿Qué hay de todo eso? Porque Telefe no tiene nada que ver con eso", le planteó el conductor.

Andrea aclaró que la idea surgió en otro contexto y negó cualquier acuerdo previo con el canal o la producción. "No, no tiene nada que ver. En realidad, nos juntamos en el jardín y les dije si en algún momento sienten que yo por ahí... porque le decían perrito faldero y demás, entonces digo: 'Si te perjudica está todo bien, vamos a seguir siendo amigos'. Había muchos celos, Zilli le había hecho una escena de celos. Y en un momento digo: 'Qué lindo sería que él y mi hija hagan una'", relató la actriz.

Ante esa explicación, Del Moro resaltó que la propuesta respondía a su mirada profesional: "Eso es con tu ojo de productora, ya lo viste". Andrea, sin dudar, remarcó: "Claro, pero no es que tengo arreglado nada".

Otro de los puntos que alimentó rumores fue el supuesto monto que habría cobrado por ingresar al reality. Frente a esas versiones, Del Moro aclaró que su vínculo con el programa fue idéntico al de los demás jugadores. "Y ahora que ya se fue, que ya está fuera de la casa, fuera de competencia, Andrea tuvo un contrato como cualquier otro participante que se terminó de arreglar en febrero y no pidió nada más y nada menos que lo que había acordado en febrero. Es lejísimo de lo que se dijo, lejísimo, esos sueldos por lo menos acá en este canal no existen, se habló de una cifra millonaria", explicó el conductor.

Finalmente, la actriz se refirió a su relación con la producción y agradeció el acompañamiento recibido durante su paso por el programa. "No es cierto y además, siempre sentí que toda la producción, y quiero agradecerte a vos en tu nombre: sos muy contenedor con todas las palabras que decís y todo el equipo de producción que está detrás, que obviamente sé lo que eso significa, detrás de cada uno de esos espejos hay mucha gente y siempre sentí que nos contenían, o sea, ante mis temas de salud", expresó Del Boca.