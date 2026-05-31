El reconocimiento a Emilia Mernes quedó bajo la lupa por un detalle que desató un fuerte revuelo

Nogoyá celebró a Emilia Mernes con el título de ciudadana ilustre, un reconocimiento que revolucionó la ciudad y reunió a vecinos, familiares y autoridades en la Casa de la Cultura.
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Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá. Entre lágrimas agradeció a su gente y un cierre polémico generó críticas.
Nogoyá celebró a Emilia Mernes con el título de ciudadana ilustre, un reconocimiento que revolucionó la ciudad y reunió a vecinos, familiares y autoridades en la Casa de la Cultura.
La artista, conmovida, agradeció: “Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores y esos lugares que me recuerdan siempre de dónde vengo”. También reafirmó su vínculo con la ciudad: “Aunque mi trabajo me haya permitido conocer muchos lugares, mi favorito siempre va a ser este”.
El momento emotivo, sin embargo, terminó teñido de polémica. Al cierre del acto, la organización eligió musicalizar con “La Original”, tema que Emilia interpreta junto a Tini Stoessel.
El periodista Fede Flowers lo cuestionó en redes con un mensaje que se viralizó: “¡Un papelón! Emilia recibió la distinción de ciudadana ilustre de la cultura de Nogoyá. Agradeció muy emocionada a la familia, amigos y entorno, pero cuando terminó el discurso le pusieron ‘La Original’, el tema que canta con Tini. Un tacto tremendo la organización del homenaje a Emilia”.
Más allá de la polémica, la jornada estuvo marcada por el cariño de los vecinos y la promesa de Emilia de regresar pronto para ofrecer un show en su ciudad natal.
Tras semanas de especulaciones, teorías virales y mensajes cruzados en redes, Emilia Mernes decidió hablar. La cantante se refirió por primera vez al fuerte enfrentamiento con Tini Stoessel, una interna que se convirtió en uno de los temas más comentados del pop argentino y que incluso rozó a Duki y a figuras cercanas a la Selección.
Aunque evitó dar demasiados detalles, Emilia reconoció que existió un diálogo con Tini después del escándalo. En conversación con las cámaras de LAM (América TV), se mostró incómoda pero dejó frases que rápidamente se replicaron en redes. “La verdad es que con Duki todo bien, como siempre. Lo mismo con lo otro, no tengo nada para decir”, expresó, intentando bajar el tono de la polémica.
Minutos más tarde, la artista se refirió a las versiones que circularon en las últimas semanas y dejó ver su malestar. “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”, sostuvo, en una declaración que se viralizó y volvió a encender el debate entre los seguidores de ambas.
El cronista quiso saber si había existido contacto con Tini tras el estallido mediático. Emilia dudó unos segundos, pero terminó confirmando: “Sí… O sea, no voy a decir mucho más que esto. Pero gracias por preguntar…”, respondió.
La tensión entre ambas artistas comenzó cuando Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram, gesto que disparó rumores de traiciones y conflictos en la industria, con menciones incluso a María Becerra. En un show en Tucumán, Stoessel llegó a emocionarse al hablar del tema y aseguró que era “algo muy delicado”.
Emilia, por su parte, prefirió enfocarse en su carrera: “Preguntame de mi música, que tengo un disco andando. Se vienen muchas cosas, estén atentos los fans”, cerró.