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MUNDIAL 2026

La imagen que preocupa a Francia: Mbappé sufrió una molestia física ante Marruecos y pidió el cambio

El delantero del Real Madrid dejó la cancha a 15 minutos del final del partido por los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora se aguarda el parte médico oficial para determinar el alcance de la lesión.

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El delantero del Real Madrid dejó la cancha a 15 minutos del final del partido por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

El delantero del Real Madrid dejó la cancha a 15 minutos del final del partido por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Kylian Mbappé encendió las alarmas en la selección de Francia al sufrir una molestia física durante el partido frente a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero pidió ser reemplazado a 15 minutos del final del encuentro y su continuidad en el torneo quedó bajo observación a la espera de estudios médicos.

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Kiki Mbappé y Hachraf Hakimi, Francia y Marruecos se juegan el pase a las semifinales del mundial 26. (Foto: A24.com/Reuters)

El futbolista del Real Madrid se tiró al suelo con visibles gestos de dolor y de inmediato dirigió la mirada hacia el banco de suplentes para comunicar que no estaba en condiciones de continuar en la cancha.

Mbappé pidió salir por precaución

La decisión de abandonar el partido fue tomada por el propio atacante, que optó por no correr riesgos en un momento clave de la competencia.

Mbappé llegó al encuentro con una importante carga física acumulada por la cantidad de minutos disputados durante la Copa del Mundo. A eso se sumaron las altas temperaturas registradas en el este de Estados Unidos, escenario de la actual edición del torneo.

La combinación de esos factores habría influido en la molestia que obligó al delantero francés a dejar el campo de juego antes del final del partido.

La decisión de abandonar el partido fue tomada por el propio atacante, que optó por no correr riesgos en un momento clave de la competencia. (Foto: Reuters)

La decisión de abandonar el partido fue tomada por el propio atacante, que optó por no correr riesgos en un momento clave de la competencia. (Foto: Reuters)

Había marcado un gol ante Marruecos

Antes de salir reemplazado, Mbappé había sido una de las figuras del encuentro. El delantero abrió el marcador en Boston y le permitió a Francia tomar la ventaja frente al seleccionado marroquí.

Más tarde, Ousmane Dembélé amplió la diferencia y encaminó la clasificación del conjunto francés a las semifinales del Mundial 2026.

El delantero abrió el marcador en Boston y le permitió a Francia tomar la ventaja frente al seleccionado marroquí. (Foto: Reuters)

El delantero abrió el marcador en Boston y le permitió a Francia tomar la ventaja frente al seleccionado marroquí. (Foto: Reuters)

Francia espera rival en las semifinales

Tras superar a Marruecos, Francia avanzó a la próxima instancia y ahora aguarda por el ganador del cruce entre Bélgica y España para conocer a su próximo rival.

En la otra llave del torneo continúan en carrera Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega.

Mientras tanto, la atención del cuerpo técnico francés está puesta en la evolución física de Mbappé. En las próximas horas se espera la difusión del parte médico oficial que determinará el tipo y la gravedad de la lesión sufrida por la principal figura del equipo.

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