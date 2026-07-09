La imagen que preocupa a Francia: Mbappé sufrió una molestia física ante Marruecos y pidió el cambio

La combinación de esos factores habría influido en la molestia que obligó al delantero francés a dejar el campo de juego antes del final del partido.

La decisión de abandonar el partido fue tomada por el propio atacante, que optó por no correr riesgos en un momento clave de la competencia. (Foto: Reuters)

Había marcado un gol ante Marruecos

Antes de salir reemplazado, Mbappé había sido una de las figuras del encuentro. El delantero abrió el marcador en Boston y le permitió a Francia tomar la ventaja frente al seleccionado marroquí.

Más tarde, Ousmane Dembélé amplió la diferencia y encaminó la clasificación del conjunto francés a las semifinales del Mundial 2026.

El delantero abrió el marcador en Boston y le permitió a Francia tomar la ventaja frente al seleccionado marroquí. (Foto: Reuters)

Francia espera rival en las semifinales

Tras superar a Marruecos, Francia avanzó a la próxima instancia y ahora aguarda por el ganador del cruce entre Bélgica y España para conocer a su próximo rival.

En la otra llave del torneo continúan en carrera Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega.

Mientras tanto, la atención del cuerpo técnico francés está puesta en la evolución física de Mbappé. En las próximas horas se espera la difusión del parte médico oficial que determinará el tipo y la gravedad de la lesión sufrida por la principal figura del equipo.