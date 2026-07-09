Jorge Rial fue letal con Susana Giménez y reavivó un enfrentamiento de años

A continuación, profundizó su mirada y recordó que la conductora también fue blanco de fuertes cuestionamientos en distintos momentos de su carrera: "Igualmente, cuando Viviana decía: 'Otra estaría súper cancelada'. A Susana la cancelaron por todo, la mataron por todo, cuando dijo: 'El que mata tiene que morir', cuando habló de política, el padre Grassi, por todo".

Luego, Latorre también respondió a una de las acusaciones más repetidas contra la conductora y marcó una diferencia entre las críticas y su situación impositiva: "Te puede gustar o no lo que piensa, pero me parece que errores cometimos todos, cometieron todos. Estamos hablando de una mujer que tiene casi 80 años. Y aparte, cuando dicen que es evasora, hay una cosa acá también atravesada por la ideología. Susana Giménez no es evasora. Susana Giménez hizo una treta, cambió su domicilio fiscal y su vida a Uruguay, porque en este país está el impuesto al rico, está podrida de pagar impuestos que te roban los Insaurralde y Cirio".

En medio del intercambio, Nico Peralta también tomó la palabra para destacar el lugar que ocupa Susana en la historia de la televisión argentina. "Si hay algo que no se le puede cuestionar a Susana es la estelaridad", afirmó.

Yanina cerró su reflexión reivindicando la trayectoria de la conductora y todo el recorrido profesional que construyó durante décadas: "Aparte de tratarla de vaga. Puede ser que ahora tenga 82, laburó toda su vida, no le debe un mango a un tipo, los mantuvo a todos, mantuvo a una hija, madre soltera, sola, trabajando, teatro, películas, televisión, consagración, todo hizo".

Qué dijo Jorge Rial tras criticar a Susana Giménez

Las declaraciones de Jorge Rial sobre Susana Giménez siguen dando que hablar. Después de la repercusión que generaron sus comentarios en el streaming Carnaval, el periodista volvió a referirse a la conductora y profundizó sus cuestionamientos durante una entrevista con PrimiciasYa (América TV).

Lejos de bajar el tono, Rial ratificó cada una de sus palabras y volvió a marcar distancia de la diva al recordar una frase que había pronunciado en el ciclo digital: "Vi tuve un montón de chupa... de Susana diciendo: 'Somos todos Susana'. ¿Qué somos todos Susana? Yo no evado, yo vivo en este país, yo no compré un auto de discapacitados, yo no usé al Padre Grassi para meterle la mano a los chicos. No, no, no somos todos Susana, no jodan. Y menos hoy".

Luego, el cronista Oliver Quiroz llevó la conversación hacia el presente laboral de la conductora, quien viajó al Mundial junto a Marley para realizar una serie de especiales. "Menos hoy y que Susana está ya cubriendo el Mundial. ¿Qué te parece eso de que está trabajando con Marley?", le preguntó. Con ironía, Rial respondió sin vueltas: "Trabajando no, Susana no trabaja, Susana no trabaja".

La charla continuó con una consulta sobre las históricas críticas que el periodista hizo respecto de la actividad profesional de la conductora y la posibilidad de un eventual regreso a la televisión. "Vos la trataste de vaga en su momento, ahora está haciendo unos especiales, ¿creés que vuelve a la televisión?", quiso saber el cronista. Sin modificar su postura, Rial contestó: "Hubiera venido a laburar todos los días, vení al país, vení a pagar los impuestos acá, ponela acá, papá".

Sobre el final de la entrevista, Oliver recordó que, pese a los cruces públicos, ambos compartieron distintos momentos televisivos y que Rial fue invitado en varias oportunidades al tradicional living de Susana. Rial, sin embargo, descartó que existiera un vínculo personal y aseguró que aquella cercanía respondía únicamente a cuestiones televisivas: "Porque le convenía, cuando estaba en Gran Hermano y teníamos 50 puntos, ella necesitaba el rating. Siempre fue una relación de conveniencia, nada más".