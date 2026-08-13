Video: le enseñaba a manejar al hijo de 15 años, chocó dos veces y todo terminó a los gritos

El adolescente estaba aprendiendo a manejar y terminó chocando dos veces

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir del video y del relato de la mujer involucrada, el dueño de la Amarok habría estado enseñándole a manejar a su hijo de 15 años. Todo se complicó durante una maniobra. Según contó la conductora, el adolescente atravesó una intersección y el vehículo se detuvo. Luego habría intentado retroceder y terminó impactando contra su auto.

“Le están enseñando a manejar. Cuando cruzó, se le paró, le dio para atrás y me chocó”, sostuvo la mujer durante la discusión. Siempre según su versión, se produjeron dos impactos.

El detalle de la Amarok que desató todavía más indignación

Cuando la mujer comenzó a registrar la camioneta descubrió otra situación que incrementó su enojo: cuestionó que la Amarok circulara sin las patentes correctamente visibles. “Mirá, encima ni patente tiene”, se la escucha decir mientras filma el vehículo y reclama la documentación de quienes viajaban en él.

La secuencia se volvió cada vez más tensa cuando la damnificada comenzó a reclamarle al adulto que le entregara los datos correspondientes después del accidente. “Bajate y dame los datos”, exigió.

Luego se acercó al sector donde estaba el adolescente y pidió su documentación. En las imágenes, el menor permanece dentro de la camioneta mientras los adultos discuten en la calle. En un momento del video también aparece un efectivo policial.