Video: le enseñaba a manejar al hijo de 15 años, chocó dos veces y todo terminó a los gritos

El insólito episodio de tránsito ocurrió en La Matanza y quedó registrado en un video. Una mujer denunció que un adolescente de 15 años manejaba una Volkswagen Amarok mientras su padre le enseñaba a conducir en plena calle.
Según denunció la conductora del otro vehículo, el adolescente estaba acompañado por su padre cuando protagonizó el accidente. La discusión posterior quedó filmada y el video se viralizó en las redes sociales.
Le enseñaba a manejar a su hijo de 15 años, chocó dos veces y todo terminó a los gritos. (Foto: A24.com)
El insólito episodio de tránsito ocurrió en La Matanza y quedó registrado en un video. Una mujer denunció que un adolescente de 15 años manejaba una Volkswagen Amarok mientras su padre le enseñaba a conducir en plena calle.
La situación terminó de la peor manera: según el relato de la damnificada, el menor chocó dos veces contra su vehículo durante una maniobra y, cuando bajó para reclamar por lo sucedido, descubrió otra irregularidad: la camioneta no tenía sus chapas patente colocadas de manera reglamentaria.
“Encima tenés la patente tapada y está manejando un pendejo”, se la escucha gritar en medio de una fuerte discusión con el hombre que acompañaba al adolescente.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.
De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir del video y del relato de la mujer involucrada, el dueño de la Amarok habría estado enseñándole a manejar a su hijo de 15 años. Todo se complicó durante una maniobra. Según contó la conductora, el adolescente atravesó una intersección y el vehículo se detuvo. Luego habría intentado retroceder y terminó impactando contra su auto.
“Le están enseñando a manejar. Cuando cruzó, se le paró, le dio para atrás y me chocó”, sostuvo la mujer durante la discusión. Siempre según su versión, se produjeron dos impactos.
Cuando la mujer comenzó a registrar la camioneta descubrió otra situación que incrementó su enojo: cuestionó que la Amarok circulara sin las patentes correctamente visibles. “Mirá, encima ni patente tiene”, se la escucha decir mientras filma el vehículo y reclama la documentación de quienes viajaban en él.
La secuencia se volvió cada vez más tensa cuando la damnificada comenzó a reclamarle al adulto que le entregara los datos correspondientes después del accidente. “Bajate y dame los datos”, exigió.
Luego se acercó al sector donde estaba el adolescente y pidió su documentación. En las imágenes, el menor permanece dentro de la camioneta mientras los adultos discuten en la calle. En un momento del video también aparece un efectivo policial.