Santa Fe: siete cadetes detenidos tras golpear e intentar bajarle los pantalones a un compañero

La investigación quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien ordenó distintas medidas para avanzar con el esclarecimiento del hecho. Entre ellas, dispuso que el cadete fuera trasladado a la Comisaría de la Mujer, donde se realizaron evaluaciones físicas y psicológicas.

Luego intervino la Policía de Investigaciones (PDI), que llevó adelante los procedimientos para localizar y detener a los acusados, todos ellos mayores de edad que cursan el primer año de formación para ingresar al Servicio Penitenciario de Santa Fe. La víctima también pertenece a esa misma camada de aspirantes.

El expediente se tramita inicialmente como una causa por abuso sexual simple, de acuerdo con la información brindada por las autoridades provinciales. La Justicia deberá determinar la situación procesal de cada uno de los detenidos y establecer las responsabilidades individuales a partir de las pruebas reunidas.

Qué dijo el Gobierno de Santa Fe

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, confirmó el caso y señaló que el hecho ocurrió dentro de la Escuela Penitenciaria N° 7 “Marcos Sánchez”, aunque fuera del ámbito de custodia directa de los responsables de la formación de los aspirantes.

Desde el Gobierno provincial indicaron que se brinda acompañamiento al cadete y a su familia y que la provincia colabora con la Justicia en el avance de las actuaciones.

Galfrascoli sostuvo además que los aspirantes involucrados no volverán a ingresar a establecimientos santafesinos de formación penitenciaria a raíz del hecho investigado.