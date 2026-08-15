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Santa Fe: siete cadetes detenidos tras golpear e intentar bajarle los pantalones a un compañero

Un cadete de 19 años denunció que fue golpeado y sometido a un presunto abuso sexual dentro de una escuela penitenciaria

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La Escuela Penitenciaria N°7 Marcos Sánchez en Santa Fe

La Escuela Penitenciaria N°7 "Marcos Sánchez" en Santa Fe

Un joven de 19 años denunció haber sido reducido, golpeado y víctima de un presunto abuso sexual por parte de compañeros dentro de la Escuela Penitenciaria N° 7 “Marcos Sánchez”, en Santa Fe. Por el hecho, siete aspirantes al Servicio Penitenciario fueron detenidos este viernes.

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El padre de Sofía Delgado, la joven que fue asesinada en la provincia de Santa Fe, fue nuevamente detenido. (Foto: Redes sociales)

El episodio ocurrió el jueves alrededor de las 19, dentro del establecimiento, ubicado sobre Blas Parera al 8800, en el complejo penitenciario de Las Flores.

De acuerdo con medios locales, el cadete fue reducido por un grupo de compañeros. Según su relato, lo golpearon y manosearon mientras intentaban bajarle los pantalones. En medio de la situación, otros tres aspirantes intervinieron para frenar la agresión y dispersar a los involucrados.

La situación llegó a conocimiento de las autoridades de la institución y uno de los directores de la Escuela Penitenciaria realizó la denuncia ante la Justicia. A partir de ese momento intervino el Ministerio Público de la Acusación.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien ordenó distintas medidas para avanzar con el esclarecimiento del hecho. Entre ellas, dispuso que el cadete fuera trasladado a la Comisaría de la Mujer, donde se realizaron evaluaciones físicas y psicológicas.

Luego intervino la Policía de Investigaciones (PDI), que llevó adelante los procedimientos para localizar y detener a los acusados, todos ellos mayores de edad que cursan el primer año de formación para ingresar al Servicio Penitenciario de Santa Fe. La víctima también pertenece a esa misma camada de aspirantes.

El expediente se tramita inicialmente como una causa por abuso sexual simple, de acuerdo con la información brindada por las autoridades provinciales. La Justicia deberá determinar la situación procesal de cada uno de los detenidos y establecer las responsabilidades individuales a partir de las pruebas reunidas.

Qué dijo el Gobierno de Santa Fe

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, confirmó el caso y señaló que el hecho ocurrió dentro de la Escuela Penitenciaria N° 7 “Marcos Sánchez”, aunque fuera del ámbito de custodia directa de los responsables de la formación de los aspirantes.

Desde el Gobierno provincial indicaron que se brinda acompañamiento al cadete y a su familia y que la provincia colabora con la Justicia en el avance de las actuaciones.

Galfrascoli sostuvo además que los aspirantes involucrados no volverán a ingresar a establecimientos santafesinos de formación penitenciaria a raíz del hecho investigado.

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