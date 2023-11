Roger Waters contra los hoteles argentinos: "No dejan que me quede porque creo en los derechos humanos"

Tras el inicio del concierto con algunos hits de su famosa discografía, Waters se sentó al piano, tomó el micrófono y dijo unas palabras antes de cantar The bar: "Estuve en esta hermosa ciudad muchas, muchas veces e hice música para una audiencia maravillosa, porque aquí hay un gran público", comenzó diciendo.

"A pesar de toda esa historia de música y amor y noches cálidas, por alguna razón los dueños de los hoteles en este pueblo ¡no dejan que me quede! En realidad sé por qué no me dejan, y lo voy a compartir con ustedes ahora, antes de sentarme a hacer la próxima canción", mantuvo antes de argumentar lo que era de público conocimiento.

Y explicó: "La razón por la cual no dejan que me quede en los hoteles en Buenos Aires es porque yo creo en los derechos humanos. ¡Creo en eso y siempre lo hice! Mi madre me enseñó sobre los derechos humanos cuando era muy chico y nunca lo olvidé. Así que aquí el tema de fondo son los derechos humanos”.

“Y esto quizás sea algo controvertido: si nosotros logramos convencer a los que tienen el poder que insistan en la igualdad de derechos humanos para todos nuestros hermanos y hermanas, sin importar su etnia, religión ni nacionalidad, del río Jordán al Mediterráneo, entonces no habrá más matanzas. Y eso sería algo muy bueno", finalizó.

1542747421422-RW-Buenos-Aires1.webp El mensaje antibélico de Roger Waters se mezcló con los comentarios polémico que hizo durante las últimas semanas. (Foto: Calrin)

Una protesta que le generó muchos problemas a Roger Waters

Cuando ocurrió el ataque de Hamas, Roger Waters no sólo reclamó que Israel detenga los ataques a la Franja de Gaza y el genocidio palestino, sino que también puso en duda la veracidad del ataque terrorista en la frontera, lo cual despertó la reacción de diferentes entidades judías que acusaron al artista de ser “un recalcitrante antisemita".

El músico se preguntó: “¿Cómo demonios no podían saber los israelíes que esto iba a ocurrir? Quiero decir, ¿cómo el ejército israelí no escuchó en esos diez u once campos los estallidos cuando se produjo el ataque? Tampoco entiendo cómo se enteraron tan tarde de que esos grupos estaban cruzando la frontera. Hay algo muy sospechoso en todo esto”.

La respuesta fue contundente por parte de la colectividad judía en Argentina, pero también en otros países. Inmediatamente, los hoteles Hyatt Centric y el Regency de Montevideo, el Faena y el Alvear de Buenos Aires y el Four Seasons de Bogotá, cancelaron sus reservas, lo que generó complicaciones para la organización de la gira.