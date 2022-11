Se está por quedar ciego y lucha hace 8 meses con la obra social para que le hagan la cirugía

"Yo trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero soy afiliado de la obra social Luz y Fuerza porque es la que tengo por mi papá desde que era pequeño. Padezco una discapacidad visual que me afectó las cornetas y necesito urgente un trasplante de córnea para recuperar la visión de mi ojo derecho, en el que actualmente no tengo visión. La urgencia es por qué estoy por perder el ojo izquierdo, el único con el que veo, pero la obra social no me quiere cubrir la intervención", comentó Nicolás, quien tiene un hijo de 4 años.

En ese contexto, agregó: "El caso de esta intervención comenzó en febrero de este año. Como no tuve respuesta, iniciamos un amparo con medida cautelar y el juez resolvió a mi favor para que la obra social pague la cirugía de córnea y traiga de un banco de córnea del extranjero la misma. Hasta ayer tenía tiempo la obra social de cumplir y no lo hizo".

Para poder someterse a la cirugía, que se realizará en Mendoza, Nicolás ya tiene todos los estudios, sólo necesita el aporte del dinero de la entidad. "Ya no tengo más remedio legal y ellos siguen desobedeciendo la orden del juez. Por eso, no me queda otro recurso que exponer lo que estoy padeciendo para ver si consigo una solución", aseguró.