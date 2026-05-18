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"¿Ustedes creen..?": la fuerte reacción de una directora para retar a sus alumnos que se volvió viral

La escena ocurrió en un aula de una escuela secundaria y quedó registrada por una estudiante. La directora intervino ante reiterados problemas de conducta y protagonizó un fuerte cruce con los alumnos.

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¿Ustedes creen que soy una bruja?: el video de una directora retando a alumnos en Río Negro que se volvió viral

"¿Ustedes creen que soy una bruja?": el video de una directora retando a alumnos en Río Negro que se volvió viral

Una directora de una escuela secundaria de Río Negro quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video grabado dentro de un aula durante una intervención disciplinaria ante un curso con reiterados episodios de indisciplina.

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La secuencia fue registrada de manera clandestina por una alumna y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que la directora ingresa al aula tras ser convocada por la docente a cargo, quien no lograba controlar al grupo.

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Apenas entró, la mujer pateó el pupitre de un alumno que hacía ruido mientras acomodaba el banco. Luego lanzó una frase que se convirtió en el eje de la viralización: “¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”.

El cruce dentro del aula

Según se escucha en el video, mientras la directora intentaba hablar con el curso, uno de los estudiantes continuó moviendo el pupitre. Fue entonces cuando reaccionó nuevamente y le pidió que dejara de hacerlo. “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”, le dijo al alumno.

Después, advirtió al resto del grupo sobre las consecuencias de mantener esa actitud dentro de la escuela: “Hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me la gorra más de lo normal”.

Durante su intervención también defendió a los docentes y al personal del establecimiento. “No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento a los profesores”, sostuvo.

Y agregó: “No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar”.

El reclamo por el uso de celulares y las advertencias a los alumnos

En otro tramo de la grabación, la directora mantuvo un intercambio con un alumno que tenía el celular en la mano. “No me interesa, lo guardás. No te pregunté si estaba prendido o apagado, te dije que guardes el celular”, expresó. Luego agregó: “La ley me va a proteger porque es una ley provincial”.

directora

Además, respondió a otro estudiante que mencionó la posibilidad de acudir al Ministerio de Educación o convocar a su familia. “Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección, que venga con una nota escrita y yo se la firmo. No tengo ningún problema”, afirmó.

Qué se sabe del episodio

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la situación ocurrió durante una jornada en la que el curso ya había protagonizado distintos episodios de desorden y falta de respeto dentro del aula.

La docente responsable del grupo solicitó entonces la presencia de la directora para intentar frenar la situación y retomar la clase.

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