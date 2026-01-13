Se reactivó un incendio forestal en Chubut: el fuego avanza cerca del lago Epuyén. 

Embed

El despliegue aéreo es clave

En el operativo se destaca el avión Fireliner, que realiza vuelos rasantes sobre el lago para cargar casi seis mil litros de agua por pasada, según detalló el periodista desde el lugar.

De acuerdo con el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el incendio ya afectó unas 11.970 hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. De los 32 focos detectados, 22 fueron sofocados, aunque el fuego sigue activo y en expansión. El Gobierno nacional confirmó los datos y mantiene el alerta en toda la comarca.

El operativo incluye 295 brigadistas y la coordinación de múltiples organismos estatales, distribuidos en los sectores con mayor actividad de puntos calientes sobre el perímetro. Se realizan recorridas con herramientas manuales, trabajos con equipos de bombeo y repaso de caminos cortafuegos. Este martes se sumaron refuerzos de fajas cortafuegos, enfriamiento de puntos calientes, patrullajes perimetrales y resguardo de viviendas.

También se incorporó la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), dependiente de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con puestos sanitarios móviles para la atención del personal de combate.

Si bien el lunes se había informado la extinción de 22 focos, los especialistas ya advertían sobre la posibilidad de reavivamientos, escenario que finalmente se confirmó con el aumento del viento.

Investigación judicial: qué se sabe del origen del fuego

En paralelo, la Justicia de Chubut investiga cómo se inició el foco. El fiscal Díaz Mayer explicó que, a partir del trabajo de peritos, se determinó que el inicio se produjo “en el medio de la nada”, equidistante entre la localidad del Oso y Puerto Patriada, a unos ocho kilómetros, con un único camino de acceso y salida.

“Estamos intentando determinar qué pasó, quién estuvo en el lugar y quién pudo haber provocado el incendio”, señaló, al detallar que se analizan cámaras de seguridad, registros de antenas telefónicas, testimonios y entrevistas. Precisó además la franja horaria del inicio: minutos antes de las 15 del lunes 5, alrededor de las 14:40–14:50. Peritajes detectaron presencia de gases por combustible, lo que dio positivo y sugiere dos focos de inicio.

Consultado sobre una eventual motivación inmobiliaria, el fiscal indicó que está dentro de las posibilidades, aunque no sería el lugar más propicio por tratarse de una ladera de montaña. En tanto, negó de plano cualquier vínculo con reclamos de la comunidad mapuche: “Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad”.

Mientras continúa la investigación, el fuego sigue activo y el operativo permanece en máxima tensión, a la espera de condiciones meteorológicas más favorables que permitan avanzar con el control definitivo del incendio.