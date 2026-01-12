El Gobierno confirmó que 22 de los 32 incendios en Chubut se encuentran "extinguidos": el mensaje de Milei

Zonas críticas y operativos en marcha

Las tareas de combate se concentran en sectores de alto riesgo como Los Paredones, donde el fuego cruzó la Ruta Nacional 40 y avanzó hacia Laguna Las Mercedes. Días atrás, la circulación por esa traza debió ser interrumpida debido a la intensidad del humo y las llamas.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó un extenso posteo en X en el que detalló el trabajo coordinado entre organismos nacionales y provinciales y anunció medidas de asistencia para los damnificados.

adorni

El despliegue del Estado nacional

Manuel Adorni destacó que, gracias al accionar de 295 brigadistas, 22 de los 32 incendios registrados en la región ya fueron completamente extinguidos. También enumeró el aporte de distintos organismos del Estado.

La Administración de Parques Nacionales sumó 128 brigadistas, vehículos, embarcaciones, drones, monitoreo satelital y cisternas portátiles. El Ministerio de Defensa brindó apoyo logístico aéreo, ayuda humanitaria, un helicóptero y personal desplegado en las zonas afectadas.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano envió cuatro camiones con provisiones para los damnificados, que incluyen vestimenta, tanques de agua, calzado, artículos para bebés, bolsas de dormir, colchones, estufas, calefones y heladeras.

El Ministerio de Salud aportó médicos, enfermeros, ambulancias y dispositivos de atención rápida, mientras que Cancillería gestionó recursos aéreos provenientes de Chile. Vialidad Nacional, en tanto, colaboró con camiones cisterna, transporte de emergencia y maquinaria pesada para tareas en Epuyén y otras localidades afectadas.

chubut incendio

En el cierre de su mensaje, Adorni confirmó que el Banco Nación dispuso medidas de asistencia financiera para productores agropecuarios y MiPyMEs de la Patagonia damnificados por los incendios, que incluyen apoyo crediticio y la prórroga de vencimientos de operaciones comerciales vigentes.

Además, YPF donó 15.000 litros de nafta para abastecer a los equipos de emergencia en la región, mientras que Aerolíneas Argentinas aportó ocho tótems para el almacenamiento de miles de litros de agua.

Confirmaron los incendios fueron intencionales a través de una estremecedora imagen

La Justicia de Chubut confirmó que el incendio forestal que afecta a Puerto Patriada fue iniciado de manera intencional y difundió una imagen clave que permitió descartar cualquier hipótesis accidental, mientras el fuego continúa activo, ya consumió miles de hectáreas y mantiene desplegado un operativo de emergencia con brigadistas, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.

En las últimas horas se incorporó a la causa judicial una fotografía que resultó determinante para descartar cualquier origen accidental del incendio iniciado el 5 de enero. La imagen muestra el tronco de un árbol ubicado en el lugar preciso donde se habría iniciado el fuego, en una zona del bosque sin cámaras de seguridad ni sistemas de control.

incendios-chubut

De acuerdo con lo informado por ADNSUR, los investigadores sostienen que el sitio fue elegido de forma estratégica, ya que el avance del incendio destruyó posibles rastros y complicó la tarea de identificar a los responsables del hecho.

En relación con el origen de los focos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, diferenció entre las zonas afectadas: “El fuego inicia por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente, en Puerto Patriada. Ese foco, el que más nos preocupa y ocupa por la cercanía al pueblo, no fue intencional”.

“Hay incendios de todo tipo. Denunciamos desde la provincia a un dueño de un campo que inició de manera intencional un fuego, pero en ese caso no por cuestiones inmobiliarias, sino productivas”, precisó, y agregó: “En Cholila, el año pasado, hubo una pelea entre vecinos y a uno le prendieron fuego el terreno; los agarramos con bidones de nafta en la mano”.}

A esto, añadió: “La imbecilidad de alguno genera un daño enorme cuando la sequía tiene esta magnitud”.