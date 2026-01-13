En vivo Radio La Red
Economía
Banco Central
Dólar
MERCADO DE CAMBIOS

El Banco Central compró USD 55 millones y el dólar cerró en baja

El BCRA sumó su séptima rueda consecutiva con saldo positivo en el mercado de contado y acumuló compras por USD 328 millones en enero.

El Banco Central compró USD 55 millones y el dólar cerró en baja
En paralelo, el dólar mostró una tendencia mayormente bajista, en una jornada marcada por el dato de inflación de diciembre, que fue del 2,8%. Ese registro define el ajuste del régimen de bandas cambiarias para febrero y funciona como referencia clave para las expectativas de devaluación del mercado. Con ese parámetro, el techo de la banda cambiaria para el cierre del mes próximo quedará en $1.607,57, frente a los $1.563,78 previstos para el final de enero.

Las cotizaciones del dólar futuro también se ubicaron por debajo de los límites oficiales. Los contratos con vencimiento a fin de enero cerraron en $1.484, con una baja del 0,2%, mientras que las posiciones a febrero finalizaron en $1.520,50, en ambos casos lejos del máximo habilitado por el esquema cambiario.

dólar

El dólar mayorista cayó 10,50 pesos, equivalentes a una baja del 0,7%, y cerró en $1.457 para la venta. Se trató del descenso diario más pronunciado desde el 17 de noviembre y el tipo de cambio regresó a valores observados a fines de diciembre de 2025.

El volumen operado mostró una fuerte recuperación y alcanzó los USD 574,3 millones, lo que implicó un aumento de USD 140 millones o 32 por ciento respecto del día anterior.

En el segmento minorista, el dólar al público retrocedió cinco pesos o 0,3 por ciento y cerró en $1.485 para la venta en el Banco Nación. Según informó el BCRA, el promedio en las entidades financieras fue de $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra.

El dólar blue permaneció estable en $1.505 para la venta. En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con bajas de hasta 0,5 por ciento y mantuvieron todas las posiciones por debajo de los $1.600 hasta abril de 2026.

