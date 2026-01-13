El Banco Central compró USD 55 millones y el dólar cerró en baja

El volumen operado mostró una fuerte recuperación y alcanzó los USD 574,3 millones, lo que implicó un aumento de USD 140 millones o 32 por ciento respecto del día anterior.

En el segmento minorista, el dólar al público retrocedió cinco pesos o 0,3 por ciento y cerró en $1.485 para la venta en el Banco Nación. Según informó el BCRA, el promedio en las entidades financieras fue de $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra.

El dólar blue permaneció estable en $1.505 para la venta. En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con bajas de hasta 0,5 por ciento y mantuvieron todas las posiciones por debajo de los $1.600 hasta abril de 2026.