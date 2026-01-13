El Banco Central compró USD 55 millones y el dólar cerró en baja

El Banco Central volvió a intervenir con compras en el mercado de contado y sumó su séptima rueda consecutiva con saldo positivo. Este martes adquirió USD 55 millones y llevó el resultado acumulado de enero a USD 328 millones a favor.
El BCRA sumó su séptima rueda consecutiva con saldo positivo en el mercado de contado y acumuló compras por USD 328 millones en enero.
En paralelo, el dólar mostró una tendencia mayormente bajista, en una jornada marcada por el dato de inflación de diciembre, que fue del 2,8%. Ese registro define el ajuste del régimen de bandas cambiarias para febrero y funciona como referencia clave para las expectativas de devaluación del mercado. Con ese parámetro, el techo de la banda cambiaria para el cierre del mes próximo quedará en $1.607,57, frente a los $1.563,78 previstos para el final de enero.
Las cotizaciones del dólar futuro también se ubicaron por debajo de los límites oficiales. Los contratos con vencimiento a fin de enero cerraron en $1.484, con una baja del 0,2%, mientras que las posiciones a febrero finalizaron en $1.520,50, en ambos casos lejos del máximo habilitado por el esquema cambiario.
El dólar mayorista cayó 10,50 pesos, equivalentes a una baja del 0,7%, y cerró en $1.457 para la venta. Se trató del descenso diario más pronunciado desde el 17 de noviembre y el tipo de cambio regresó a valores observados a fines de diciembre de 2025.
El volumen operado mostró una fuerte recuperación y alcanzó los USD 574,3 millones, lo que implicó un aumento de USD 140 millones o 32 por ciento respecto del día anterior.
En el segmento minorista, el dólar al público retrocedió cinco pesos o 0,3 por ciento y cerró en $1.485 para la venta en el Banco Nación. Según informó el BCRA, el promedio en las entidades financieras fue de $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra.
El dólar blue permaneció estable en $1.505 para la venta. En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con bajas de hasta 0,5 por ciento y mantuvieron todas las posiciones por debajo de los $1.600 hasta abril de 2026.